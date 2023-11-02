Поставила приховану камеру: жінка поділилася секс-відео сина та невістки із сусідами

Новоспечене подружжя виявило, що мама чоловіка встановила камеру відеоспостереження, щоб шпигувати за ними, а потім поділилася інтимними кадрами із сусідами.

Жахливою історією поділився у розважальному шоу тайванський журналіст Сюй Шенмей, передає Hype.

Повідомляється, що невістка після весілля жила із сім'єю чоловіка. Спочатку у молодят не було проблем. Але все змінилося після повчальної бесіди з деякими з їхніх сусідів.

Під час розмови один із сусідів вирішив оголосити: "Твоя свекруха сказала, що ти маєш вигляд повії, коли знімаєш одяг". Потім сусід докладно описав, як вона займалася сексом з чоловіком.

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Жінка спочатку втратила дар мови, але за мить швидко почала запитувати, звідки сусід знав ці інтимні подробиці.

Чоловік зізнався: "Ми всі дивилися відео". Потім вона зіштовхнулася зі своєю свекрухою, яка сказала їй, що у їхній спальні є відеоспостереження.

Згідно з повідомленням, свекруха встановила його та спостерігала за їхнім повсякденним життям та інтимними моментами. Розповівши про це чоловікові, він звернувся до матері.

Але мама заявила, що не збиралася шпигувати, і сказала: "Ти щойно народила дитину, і я боялася, що ти не знаєш, як її доглядати". Але це не сподобалося нікому із учасників.

У результаті молодята переїхали до іншого житла, заявивши, що вони "ніколи такого не пробачать".

Нагадаємо, вдова пожалілася, що свекруха вимагає повернути весільні подарунки після смерті сина. Він пішов з життя три роки тому.

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