Постійно хочеться пити: про що намагається сповістити ваш організм

Хоча спрага є природним способом коригування кількості рідини у вашому організмі, наприклад, від пітливості у спекотну погоду або від зневоднення через хворобу, надмірна спрага може бути ознакою кількох захворювань.

Полідипсія є одним із найбільш поширених симптомів діабету і також досить поширена у людей з певними психічними проблемами, зокрема шизофренією.

Це медичний термін, який використовується для опису відчуття надмірної спраги, навіть якщо ви п'єте багато води, намагаючись втамувати спрагу. Якщо у вас є полідипсія, ви також можете помітити надмірне виділення сечі (поліурія), а також колір сечі може бути прозорим.

Є ризики, пов'язані з полідипсією, тому важливо вчасно виявити її та лікувати причину, що її викликала.

Які причини полідипсії?

Через такі фактори, як ваша дієта, фізична активність і клімат, вам час від часу може знадобитися більше води. Але якщо ви завжди відчуваєте надмірну спрагу і часту потребу пити, ваша спрага може бути аномальною.

Є кілька причин полідипсії, деякі з яких є психічними, а деякі — наслідком фізичного стану.

Первинна полідипсія

Первинна полідипсія виникає, коли відсутні фізичні фактори, які викликають надмірну спрагу. Існують два основні типи первинної полідипсії: психогенна полідипсія та дипсогенна полідипсія.

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Психогенна полідипсія

Психогенна полідипсія є проблемою поведінки, яка виникає на тлі деяких психічних захворювань, як-от біполярний розлад, депресія та шизофренія. Вважається, що до 20% людей з психічними проблемами можуть мати психогенну полідипсію.

Люди з психогенною полідипсією мають сильне й часте бажання пити воду, незважаючи на відсутність фізіологічних причин для цього. Дослідники не до кінця розуміють, чому це відбувається, але деякі ліки можуть погіршувати цю проблему.

Дипсогенна полідипсія

Дипсогенна полідипсія, також відома як примусове пиття води, може бути пов'язана з дисфункцією головного мозку, яка виникає, коли змінюється гіпоталамус — частина вашого мозку, яка контролює спрагу.

Іноді люди набувають дипсогенну полідипсію, коли вони вважають, що вживання надмірної кількості води корисне для їхнього здоров'я. Вони тоді примусово споживають більше води, ніж необхідно.

Вторинна полідипсія

Вторинна полідипсія передбачає вживання надмірної кількості води через захворювання або приймання лікрських засобів. Найпоширеніші причини вторинної полідипсії — це цукровий діабет і недостатній сечостатевий гормон. Також вторинну полідипсію можуть викликати зневоднення, вагітність або приймання певних лікарських засобів.

Цукровий діабет

Цукровий діабет — це група порушень, як-от діабет 2-го типу, що характеризується гіперглікемією, або високим рівнем глюкози. Коли у вас гіперглікемія, ви можете відчувати полідипсію разом із підвищеним сечовипусканням. Інші можливі симптоми гіперглікемії включають поліфагію (збільшений апетит), втрату ваги та розмитість зору.

Полідипсія виникає за цукрового діабету внаслідок надмірної глюкози, яка накопичується в крові. Коли відбувається таке накопичення, нирки працюють на максимальній швидкості, щоб фільтрувати надлишок глюкози, водночас відбираючи рідину від вашого тіла. Оскільки ваш організм втрачає рідину через часті сечовиділення, це стимулює ваш мозок пити більше води, щоб замінити втрачене.

Нецукровий діабет

На відміну від цукрового діабету, нецукровий діабет не пов'язаний з рівнем глюкози в крові — він пов'язаний з неправильною роботою нирок. Цей стан є рідкісним і може розвиватися, коли виникають проблеми з вазопресином — гормоном, який допомагає вашим ниркам урівноважувати кількість рідини в організмі. Якщо у вас є нецукровий діабет, ви може спостерігати надмірне сечовипускання. Це призводить до полідипсії.

У вагітних жінок може тимчасово розвиватися нецукровий діабет. Це рідкісне явище, але коли воно виникає, зазвичай воно розвивається у третьому триместрі.

Полідипсія, що виникає через прийманнч лікарських засобів

Існують деякі лікарські засоби, які можуть спричинити полідипсію. До цих засобів належать:

антихолінергіки, які можуть використовуватися для лікування розладу сечовиділення, синдрому розладу кишківника, хвороби Паркінсона або психічних розладів;

діуретики, які допомагають вашому організму виводити зайві воду і сіль;

фенотіазини, які використовуються для лікування психічних розладів.

Симптоми полідипсії

Надмірна спрага означає, що у вас є ненормальна потреба в питній воді або інших рідинах, яка не зникає навіть після того, як ви випили достатню кількість рідини. Тим часом нормальна спрага, яка може бути результатом дегідратації, фізичного навантаження або захворювання, зазвичай зникає після того, як ви відновили втрачену кількість рідини.

Надмірна спрага також може відрізнятися від нормальної спраги кількістю і кольором сечі. Наприклад, за полідипсії ви можете виділяти до 12 літрів води на день, водночас середня людська кількість виділеної сечі зазвичай становить близько 1,5 літра на день. Це надмірне виділення сечі зазвичай є ознакою полідипсії.

Також можна помітити відмінність у кольорі сечі. Люди, які мають дегідратацію, зазвичай мають темнішу сечу. Вони також можуть не справляти потребу так часто, як зазвичай. Водночас якщо у вас є полідипсія, ваша сеча, ймовірно, розбавлена через надмірне приймання рідини і може бути прозорою.

Інші ознаки та симптоми, які можуть виникати поруч із полідипсією, оскільки вони можуть бути пов'язані з основною причиною, можуть включати:

втома

сухість у роті

втомленість

нудота або блювання

розмитість зору

тремори

запаморочення

плутанина

летаргія

судоми

Як лікується полідипсія?

Лікування полідипсії значною мірою залежить від причини захворювання, яка її викликала. Якщо ви не знаєте, що спричинило вашу надмірну спрагу, вам варто провести аналіз сечі та крові.

Якщо виявлено, що цукровий діабет викликає вашу полідипсію, вам, найімовірніше, запропонують змінити спосіб життя, пов'язаний із фізичними вправами та дієтою. Вам також можуть призначити ліки, які допоможуть контролювати рівень цукру в крові. Тип лікарського засобу ідрізнятиметься залежно від того, маєте ви цукровий діабет 1-го чи 2-го типу. Наприклад, діабет 1-го типу часто лікують інсуліном, а діабет 2-го типу — метформіном.

Для нецукрового діабету можуть призначити синтетичний гормон дезмопресин. Цей препарат, який випускається як назальний спрей, таблетки або ін'єкції, заміщує вазопресин, який ваш організм не виробляє.

Якщо причиною вашої полідипсії є психічне захворювання, ваш лікар може рекомендувати звернутися до психотерапевта, щоб отримати необхідне лікування, як-от приймання медикаментів для керування вашим розладом або вивчення методів управління вашим бажанням пити надмірну кількість води.

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