Постійно збуджена жінка пожалілася, що відчуває оргазм п'ять разів на день: "Так боляче"

Жінка з рідкісним захворюванням, яке означає, що її тіло постійно перебуває в стані сексуального збудження, каже, що вона щодня відчуває біль, а не задоволення.

Про це вона розповіла Need To Know.

Емілі МакМегон страждає на персистентний розлад генітального збудження (PGAD), стан, який змушує її почуватися так, ніби вона завжди перебуває на межі інтенсивного оргазму.

Цей виснажливий стан вразив 36-річну жінку "з нізвідки" дев'ять років тому. Хоча багато хто вважає, що Емілі насолоджується ефектом, вона пояснює, що насправді це "гостре відчуття", настільки сильне, що вона ледве може з ним впоратися.

"Я відчуваю гострий біль у паху, і він постійно пече", - каже австралійка. "Це збудження 24/7 – але це незручно. Люди думають, що я просто постійно збуджена, але це не так. Моє тіло генерує це відчуття. Моя піхва стає дуже вологою, і люди помилково вважають, що я відчуваю оргазм, але це не так. Якщо збудження дуже сильне, я маю такий вигляд, ніби обмочилася. Це сильний біль, від якого хочеться вхопитися за пах і відірвати його. Уявіть собі відчуття кульмінації, помножене на 20. Люди думають, що я хочу більше, але не мати контролю над власним тілом – це повний відстій. Це так розчаровує і робить мене такою тривожною. Захворювання з'явилося нізвідки. Все почалося з постійного дискомфортного відчуття, коли я займалася повсякденними справами".

Емілі МакМегон / Фото: Jam Press

Мешканка Мельбурна може мати неконтрольовані, болісні оргазми п'ять разів на день. Вона стверджує, що лікарі спочатку припустили, що у неї кіста збоку клітора, але зрештою виявили, що у неї пошкоджений нерв, який і спричиняє біль. Це захворювання невиліковне, але Емілі приймає ліки, щоб притупити біль.

Але розлад все ще має серйозні наслідки для її життя. Наразі Емілі перебуває у дворічних стосунках на відстані з 38-річним Ендрю, але пара ніколи не зустрічалася особисто. Вона може займатися сексом, але відчуття болісні.

Вона сказала: "Просто перебування в громадському транспорті може спричинити напад через вібрацію. Одного разу це сталося і в торговому центрі. Люди дивилися і засуджували, поки я намагалася впоратися з фізичними наслідками. Вони думали, що я з'їхала з глузду – багато людей не розуміють. Коли я не приймаю ліки, мені доводиться розгойдуватися вперед-назад і стискати щелепу, тому що я постійно відчуваю вібрацію. Мене починає трясти, і я відкидаю ноги. Хапання за промежину не допомагає, але це рефлекторно. Хочеться відтягнути болісну ділянку. Також було незручно пояснювати це моїй родині. Вони казали мені мастурбувати і що я маю бути щасливою, почуваючись так 24 години на добу 7 днів на тиждень, і що зі мною все гаразд, тому що вони не розуміли. Щодо сексу, то я спала лише з тими, кого знала і кому довіряла. Я можу займатися сексом, але це дуже фізично боляче. Мій теперішній партнер дуже розуміє мене. Я б дуже хотіла зустрітися з ним особисто. Він абсолютно дивовижний і розуміє мене без осуду. Я хвилююся перед сексом з ним, але він дуже підтримує мене в цьому питанні. Я також вирішила не мати дітей на випадок, якщо це спадкове. Це засмучує, цей стан впливає на моє життя в усіх відношеннях".

Емілі МакМегон / Фото: Jam Press

Емілі ділиться своєю історією, щоб допомогти підвищити обізнаність про розлад, оскільки, за її словами, більшість людей жартують про нього. Хоча існує хірургічне лікування, наразі воно доступне лише в США. Вона сказала: "Коли люди сміються або кажуть, що це несправжнє, вони навіть не уявляють, як це впливає на мене. Я не намагаюся позбутися цього – це медичний стан. Я хочу лише вилікуватися і припинити знущання та осуд. Існує операція, за допомогою якої можна вбити пошкоджений нерв, але вона доступна лише в Америці, і я ніколи не зможу дозволити собі поїхати туди. Я прийматиму ліки до кінця життя, якщо лише хвороба раптом не вилікується сама собою. Лікарям потрібно проводити більше досліджень, щоб розуміти цей стан і допомагати людям. Я не хочу, щоб хтось ще проходив через це. Ніхто не заслуговує на такі страждання".

Емілі МакМегон / Фото: Jam Press

Нагадаємо, чоловік страждає на алергію на власні оргазми. Рідкісну хворобу вивчають медики.

Читайте також: