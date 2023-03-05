Потрапив у реанімацію: У США медики зафіксували смерть чоловіку, який ще дихав

У США 65-річний чоловік, якого медики оголосили мертвим, виявився живим.

Про інцидент пише "Yahoo!news".

Медики пожежно-рятувальної служби Кліруотера були направлені для допомоги чоловікові в будинку в окрузі Пінеллас о 10:00 15 лютого.

Фібі Максвелл розповіла філії NBC WFLA з Тампи, що вони з другом проводили серцево-легеневу реанімацію її батька до прибуття медиків.

Невдовзі після того, як вони прибули, медики констатували смерть чоловіка, згідно із заявою пожежно-рятувальної служби Clearwater.

Максвелл намагалася сказати медикам, що її батько все ще дихає.

О 10:28 екіпаж пожежно-рятувальної служби Largo прибув на місце події та доставив його до місцевої лікарні.

Донька постраждалого в понеділок повідомила WFLA, що чоловік все ще перебуває в реанімації та відвідує логопеда через сповільнену мову. Вона хвилюється, що цей інцидент може мати довгострокові наслідки.

«Я розчарованана, скривджена і зла. Я не знаю, як це вплине а мого батька. Я не знаю, яке життя він буде мати зараз", - сказала вона виданню.

Медики, які спочатку прибули на місце події, були відправлені «на адміністративне чергування та були відсторонені від клінічної роботи», що означає, що вони не можуть надавати будь-яку допомогу пацієнтам, сказав Роб Шоу, речник Clearwater Fire & Rescue.

«Від імені міста я прошу вибачення за дії та бездіяльність нашої команди під час цього інциденту», — сказав у заяві керівник пожежної служби Скотт Елерс. «Згідно з нашим попереднім оглядом, ми маємо сувору політику та процедури, яких не дотримувалися. Ці двоє не забезпечили того стандарту догляду, якого очікують і заслуговують наші громадяни».

Напередодні стало відомо, що жінка з американського штату Пенсільванія, яка зникла безвісти в 1992 році і була оголошена владою мертвою, несподівано знайшлася.

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