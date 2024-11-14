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Потренуйте свій рівень інтелекту та спостережливості: знайдіть три відмінності за 15 секунд

Потренуйте свій рівень інтелекту та спостережливості: знайдіть три відмінності за 15 секунд

Тест: знайди відмінності

Знайдіть три відмінності

Тести на відмінності — це не лише розважальна форма тестування, такі тести за допомогою порівняльних вправ, стимулюють мозок, покращують концентрацію та вміння зосереджуватися на деталях. Крім того, вони визначають ваш інтелектуальний рівень. Будь-які тести на відмінності перевіряє здатність виявляти аномалії між двома майже ідентичними зображеннями.

 Пропонуємо один з таких текстів. Потрібно виявити три відмінності між зображеннями цього ділового чоловіка за 15 секунд.

Тест / ©
Тест

Сфокусуйтеся  та перевірте свою спостережливість. Якщо вам не вдалося самостійно знайти всі три відмінності та 15 секунд чи ще довший час, відповідь обведена на малюнку.

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