Потренуйте свій рівень інтелекту та спостережливості: знайдіть три відмінності за 15 секунд

Тести на відмінності — це не лише розважальна форма тестування, такі тести за допомогою порівняльних вправ, стимулюють мозок, покращують концентрацію та вміння зосереджуватися на деталях. Крім того, вони визначають ваш інтелектуальний рівень. Будь-які тести на відмінності перевіряє здатність виявляти аномалії між двома майже ідентичними зображеннями.

Пропонуємо один з таких текстів. Потрібно виявити три відмінності між зображеннями цього ділового чоловіка за 15 секунд.

Тест

Сфокусуйтеся та перевірте свою спостережливість. Якщо вам не вдалося самостійно знайти всі три відмінності та 15 секунд чи ще довший час, відповідь обведена на малюнку.