Потрібно знайти справжнього вбивцю: тест-головоломка на логіку та уважність

Для розвитку пам’яті, уважності, концентрації, інших важливих здатностей мозку важливо щоденно його тренувати. І необов'язково для цього розв'язувати складні математичні головоломки, різноманітні швидкі тести теж згодяться.

Головне – робити це регулярно. Виділяючи щоденно трохи часу на подібні речі, ви знижуєте ризик виникнення вікових хвороб, зокрема хвороб мозку, пам'яті, зменшуєте ризик деменції.

Пропонуємо вирішити такий тест-головоломку. На сюжетних малюнках потрібно за 8 секунд визначити, хто вбивця.

Тест: хто вбивця / Фото: jagranjosh

Розглядайте кожну деталь, використайте логіку. Якщо будете уважними, зосередитеся на підказках – вбивцю знайдете швидко.

Відповідь на тест: хто вбивця / Фото: jagranjosh

Вбивцею є жінка, яка стоїть біля рожевої сукні. Після злочину вона переодягнулася, тому що під час вбивства вбитий вирвав шматок тканини з сукні, який лежить біля його руки.

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