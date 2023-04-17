"Потужна" зброя: російським мобікам на фронт передали іконки з обличчям Путіна та святу воду

Пропутінська "Єдина Росія" передала окупантам на фронт пляшку святої води та "іконку" з портретом Путіна.
На Запорізькому напрямі мобілізованим окупантам надсилають іконки з обличчям Путіна.
Про це повідомляє російський телеграм-канал "Перм 36,6".
У виданні показали відео, як окупанти розпаковують коробку з гуманітарною допомогою, отриману від пропутінської партії "Єдина Росія". Крім круп та тушонки, у коробці була пляшка святої води та "іконка" з портретом Путіна та підписом "вседержитель".
"Нам типи привозять волонтерку, а ми їм скидаємо відос, що отримали, все сподобалося. Але цього разу щось пішло не так. Ми думали, прислали нам, не забувають, свято все-таки скоро, а виявилося, що все- таки не у святі справа. Яким би патріотом своєї батьківщини я не був, але це вже цілковитий п**дець", — каже один із мобілізованих росіян.
Раніше повідомлялося, що в Росії мобілізований напав із ножем на товаришів після того, як його змусили зібрати останки солдата.
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