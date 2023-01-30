Пов'язано з грошима: чому не можна повертати порожній посуд після частування

Здавна сусідів та друзів пригощали домашньою їжею. В багатьох країнах під час переїзду приносять посуд з різноманітними стравами, щоб привітати новоприбулих. Чому посуд після цього не можна повертати порожнім — читайте в матеріалі ТСН.ua.

В Україні також досить популярною є традиція пригощати на великі свята самотніх людей, пенсіонерів, які живуть по сусідству. Після застілля судочки, звичайно ж, повертають. Однак здавна наші предки вірили, що такий посуд не повинен порожнім.

Як краще повертати посуд після частування

У судок, тарілку, форму для випічки чи лоток, в яких сусіди передали продукти, потрібно щось покласти. Наприклад, це можуть бути солодощі для дітлахів (цукерки, печиво тощо) чи проста записка з подякою.

Якщо повернути такий посуд порожнім, можуть з'явитися проблеми з фінансами. А ще такі необачні дії за народними прикметами можуть призвести до сварки з людиною, яка принесла частування.

Крім цього, потурбуйтеся, щоб посуд був ретельно вимитий. Вода допомагає не лише змити бруд, але й позбутися енергетики, яку не хочеться передавати іншим.

Чому не можна повертати порожній посуд

Згідно з повір'ями, які давно вплелися в культуру українського народу, такі дії можуть призвести до:

проблем із фінансами — після такого на людину, яка повернула порожній посуд, чекають неприємності з грошима, бідність. А ось якщо покласти до лотка чи тарілки солодощі та повернути назад, то це прибавить достаток в родині.

витоку енергії — порожнечу вважають неприродним виявом речей, тому навіть в порожному посуді залишається енергія. Якщо не покласти всередині взагалі нічого (навіть невеликої записки), то частина енергії перейде іншій людині. Це може привернути як дрібні неприємності, так і великі проблеми в житті.

погіршення стосунків — якщо проявити повагу до людини, яка вгостила, стосунки з нею в майбутньому покращаться та можуть навіть перерости у сильну дружбу, а ось порожній посуд, навпаки, погіршує стосунки, веде до сварок.

Цікаво, що ці прикмети стосуються не лише посуду. Якщо позичали валізу, її також краще не повертати порожньою. Все, що людина бере, а потім повертає з подякою чи презентом, повертається у дворазовому розмірі. А якщо вирішили подарувати посуд, покладіть всередину монету. Тоді такий подарунок принесе достаток і щастя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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