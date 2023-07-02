Повертаємо забуті українські слова до життя - що означає слово "дармовис", ви будете дуже здивовані

Ви будете вражені українською ментальністю, коли дізнаєтесь значення слова "дармовис"

Що означає слово "дармовис"

Український вчитель та мовознавець пропонує здогадатись, що таке "дармовис" та вибрати правильну відповідь із трьох запропонованих варіантів.

"Дармовис" - це:

гультяй,

підвіска,

дурниця.

Ви будете здивовані, тому що "дармовис", за словами мовознавця Авраменко, має не одне, а два значення. Дармовисом називають або підвіску, або гультяя, бездіяльну людину.

У слові "дармовис" проявляється наша українська ментальність. Як мислили колись, якщо предмет, річ не має ніякої користі, він дарма висить, це просто прикраса. Так само як і бездіяльна людина, гультяй, який нічого не робить є марним, тобто "дармовисом".

До речі, як зазначив Авраменко, одним із відповідників до дармовиса або підвіски є запозичене слово "брелок". І в родому відмінку потрібно казати не "брелка", а "брелОка".

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