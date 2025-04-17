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ТСН у соціальних мережах

Стівен Оума вчепився у гелікоптер та полетів із весілля

Стівен Оума вчепився у гелікоптер та полетів із весілля / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
2 хв
Стівен Оума вчепився у гелікоптер та полетів із весілля

Повітряне шоу: гість повис на гелікоптері на весіллі зірки (фото)

Чоловік епічно покинув святкування.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Весілля — час для сюрпризів. Але на святі музичної зірки Принца Індаха в Кенії на гостей чекав дещо незвичайний імпровізований перформанс — чоловік, який вирішив буквально злетіти з вечірки.

Про це пише Need To Know.

28-річний Стівен Одхіамбо Оума, знаний місцевим мешканцям як Asalom Komando, вирішив, що весілля без пригод — це не весілля. Коли гелікоптер, який відвозив молодят, почав здійматися в повітря, Стівен зачепився за нього.

За декілька хвилин до злету він вів бесіду з пасажирами всередині. Охоронець спробував відвести його від повітряного транспорту — що, здавалося б, мало б поставити крапку в історії. Але Стівен повернувся. І цього разу вже з новим планом — перевірити, чи втримається за полози так само добре, як ремонтує велосипеди.

Поки пілот не зрозумів, що перевозить бонусного пасажира, гелікоптер уже встиг піднятись над весільною локацією. Свідки почули крик, і транспорт оперативно посадили в полі неподалік. Стівен зізнався, що дуже зрадів приземленню, бо під час польоту почав втомлюватися.

Гість весілля повис на гелікоптері / © скриншот з відео

Гість весілля повис на гелікоптері / © скриншот з відео

Святковий політ закінчився арештом — поліція відвідала майстра вдома 14 квітня, де той, за словами правоохоронців, чинив опір. Вгамовувати його довелося трьом офіцерам. Йому загрожують звинувачення у створенні загрози для себе та пасажирів.

Мотиви «каскадера» не надто складні: хотів покататись на гелікоптері й, можливо, отримати трохи грошової допомоги.

Нагадаємо, 20-річний наречений втік із майбутньою тещею за 9 днів до весілля.

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Дата публікації
Кількість переглядів
166
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