Повія шантажувала одружених клієнтів: як вона це робила і чим усе закінчилося

У Шотландії повія полювала на своїх клієнтів і погрожувала розкрити пікантну інформацію їхнім сім'ям.

Про це пише dailyrecord.co.uk.

25-річна Лорен Гант створила собі онлайн-профіль, щоб ловити одружених чоловіків та вимагати у них гроші.

Коли ж вони відмовлялися платити їй, вона погрожувала викрити їх, змушуючи своїх жертв спустошувати свої банківські рахунки.

Якщо чоловіки намагалися заблокувати її в Мережі, вона створювала нові профілі, щоб продовжувати переслідувати їх.

Так, один чоловік витратив усі свої кошти, майже 850 доларів, щоб уникнути розкриття його секретів. Потім він заблокував Гант в соціальних мережах, але згодом несподівано отримав повідомлення від двох невідомих облікових записів, у яких говорилося, що йому потрібно "дати урок" щодо інциденту.

Фото: dailyrecord.co.uk

Оскільки він продовжував ігнорувати повію, вона зв'язалася з його батьком і попросила його передати повідомлення з проханням поговорити з ним.

Гант навіть телефонувала жертві близько 15 разів, доки його допитувала поліція.

У результаті, суд шерифа Данді зобов'язав секс-працівницю повністю відплатити своїм жертвам, гроші, які вона вимагала у них. Також її помістили під домашню комендантську годину від 19:00 до 7:00 на 12 місяців та соціальний нагляд на три роки.

Нагадаємо, туристи у Марокко платили за напої фальшивими грошима. Тепер британці проведуть десятиліття за ґратами в Марракеші.

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