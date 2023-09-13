Повія таємно зняла клієнта під час сексу та надіслала відео його нареченій: що було далі

Секс-працівниця із Сіднея, Австралія, без згоди зняла на відео свого клієнта і надіслала пікантне відео його нареченій.

Про це пише nypost.com.

Усе почалося 2018 року, коли пара зв'язалася онлайн.

Чоловік запросив Брук Бейкер, яка використовувала псевдонім Амелія, і пара домовилася зустрітися у готелі Meriton Suites у Парраматті.

Факти стверджують, що вони займалися сексом за згодою. Але Бейкер зняла на відео чоловіка, який займається оральним сексом без його згоди. Згідно з фактами, після того, як чоловік припинив користуватися послугами повії, вона зв'язалася з ним і заявила, що вагітна.

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Вона також зв'язалася з його нареченою, з якою клієнт був у стосунках протягом 4 років та заявила, що він її зраджував.

Усе завершилося тим, що Бейкер надіслала чоловікові та його нареченій електронного листа із порожньою темою та тілом, до якого додала відео, на якому чоловік займається з нею оральним сексом.

Пара повідомила про відео до поліції, яка видала наказ про передбачуване насильство, щоб захистити жертву від Бейкер.

Через декілька місяців Бейкер вистежила клієнта на світлофорі, коли чоловік їхав на роботу, відчинила двері і сіла до його автівки. Вона проігнорувала його наказ вийти і між ними почалася сварка.

Повія Брук Бейкер / Фото: Madeleine Damo

Лише після того, як чоловік сказав, що відвезе її до поліцейської дільниці, вона сказала йому зупинитися та вийшла.

Наступного дня Бейкер надіслала жертві повідомлення, на яке той не відповів. Потім вона відправила 244 повідомлення за п'ять годин та спробувала зателефонувати йому 87 разів. Потерпілий не відповів на жодне повідомлення чи дзвінок.

"У результаті чоловік заявив, що відчуває сильну тривогу, і що це знову вводить його в стан депресії", — йдеться у фактах.

Повію визнали винною у грудні минулого року за двома пунктами звинувачення в умисному записі інтимного зображення без згоди. 10 січня поліція видала ордер на арешт 31-річної Бейкер після того, як вона не з'явилася на винесення вироку за надсилання інтимних повідомлень.

Але днями вона все ж визнала себе винною у місцевому суді Пенріта в Австралії у переслідуванні чи залякуванні з метою викликати страх фізичної чи психічної шкоди, використання послуг перевезення для переслідування чи образи та порушення передбачуваного наказу про насильство.

Розгляд справи відбудеться згодом.

Нагадаємо, політикиня топлес з коханцем записала скандальне відео, де похизувалася оргазмами і закликала голосувати за неї. Вона заявила, що відео злили у Мережу колеги.

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