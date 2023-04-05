79-річний чоловік все життя приховував страшну таємницю: його викрила поліція через 50 років

У Великій Британії затримали 79-річного чоловіка. Його підозрюють у вбивстві 22-річної повії 48 років тому.

Про це пише dailymail.co.uk.

79-річного Джона Апельгрена звинувачують у вбивстві 22-річної секс-працівниці Ейлін Коттер у Гайбері на півночі Лондона. Її знайшли задушеною біля гаражів за Гамільтон-парком вдень 1 червня 1974 року. Коттер була знайдена обличчям донизу з оголеними сідницями в місці, яке часто відвідують повії та їхні клієнти, до якого можна дістатися лише однією залізничною колією.

Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення, також було виявлено синець під оком і синці на обличчі та шиї. Тоді було розпочато розслідування вбивства, але нікому так і не було пред'явлено звинувачень.

Чоловік після жорстокого вбивства прожив спокійне життя, він мав двох дружин і дітей. На суді підозрюваний свою провину категорично заперечив, проте у слідства є докази його причетності до розправи. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Великій Британії у приймальні лікарні помер 90-річний чоловік. Виявилося, що персонал повинен був за ним доглядати, проте про пацієнта забули.

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