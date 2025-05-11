Повністю "захоплять" ділянку: сім рослин, які не варто садити біля будинку

Які рослини можуть захопити всю ділянку і забрати собі поживні речовини? / © Pexels

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Бамбук

Ця рослина може дуже швидко рости — до 75 см на добу, тому швидко займає все нові й нові території. А ще бамбук досить складно викорчувати. У природі майже всі ці рослини сягають великих розмірів, з часом починають дерев'яніти. Дорослий бамбук може сягати 35-50 м у висоту. Наразі бамбук вважається однією з найбільш швидкозростальних рослин на планеті. Якщо ви все ж хочете виростити на своїй ділянці цю рослину, фахівці радять зупинитися на кущистому виді. Він практично не розповзається садом.

М'ята

Якщо ця рослина облюбує ваш сад, проблем не збутися. Вона досить швидко розростається, тому її краще вирощувати в окремій ємності. Також місце висаджування цієї рослини можна обмежити бар'єром із плиток чи каменів, щоб стримувати швидке розростання кореневища. Існує ще один варіант — закопати у ґрунт старе відро без дна, в якому буде рости м'ята. Але в цьому разі вам доведеться час від часу пересаджувати кущики, тому що корінням не вистачатиме місця у відрі.

Вовчі ягоди

Це вічнозелений чагарник, який вбирає в себе всі корисні речовини. Тому на тих ділянках, де ростуть вовчі ягоди, інші рослини просто не зможуть розвиватися. Також усі частини цієї рослини містять небезпечні токсини, але найнебезпечнішою вважається зріла ягода.

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Молочай гострий

Це тропічна рослина, яка раніше росла лише в Африці та на Мадагаскарі. Але згодом вона розселилася по всьому світу і пристосувалася до будь-якого крімату чи ґрунту. Назву свою молочай отримав через білу отруйну речовину, яка виділяється після пошкодження листя. Головна небезпека цих рослин полягає в тому, що вони можуть виростати високими, як дерева (до 20 м в висоту) і не дають розвиватися іншим рослинам.

Гліцинія китайська

Хоча ця рослина має дуже гарний і декоративний вигляд, але вона може швидко "вбити" всю іншу рослинність на ділянці, зокрема й міцні дерева. Практично всі види гліцинії морозостійкі. Китайська, наприклад, витримує морози до 20 градусів. Тому вона непогано почувається в українському кліматі.

Дербенник верболистий (Плакун-трава)

Хоча ця рослина не вимагає особливого догляду і чудово росте за будь-яких умов, краще відразу позбутися її і не вирощувати у своєму саду. Річ у тім, що плакун-трава забирає собі всі речовини з ґрунту, тому інші рослини просто не можуть розвиватися і гинуть. Ще одна проблема полягає в тому, що дербенник швидко розростається через коріння і насіння.

Кампсис укорінений

Ця декоративна ліана має дуже яскравий і цікавий вигляд, її не варто садити біля будь-яких споруд. Річ у тім, що її коріння здатне прорватися під фундамент, а стебла швидко заплетуть весь будинок. Позбутися дорослого кампсиса досить складно.

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