Поводиться як змія: у печері знайшли дівчинку, яка зникла безвісти три місяці тому – відео

Її батьки здійснили ритуал, перш ніж забрати дитину додому.

В Індії у печері знайшли дівчинку, яка зникла безвісти три місяці тому. Вона поводилася, як змія.

Про це пише Republic World.

Інцидент, що стався у печері Ранідих Гупта у Джаркханді, приголомшив багатьох людей. Вони зібралися біля входу, щоб стати свідками дивної події.

На відео, яке стало вірусним у Мережі, видно, як дівчина рухає язиком, як змія, і лежить на землі, тоді як натовп навколо неї намагається її заспокоїти.

В останній частині відео показано, як вона стоїть, поки сім'я виконує ритуали, перш ніж повернути дитину додому.

Інцидент спричинив різні реакції у користувачів Інтернету. Так, чимало юзерів пов'язали таку поведінку з поточним місяцем Саван, який є сприятливим часом для відданих Господа Шиви.

Одна людина написала: "Ці речі можна побачити лише в Індії", а деякі користувачі жартома прокоментували: "Наступний сезон "Жінки-змії" зніматимуть у Джаркханді".

Нагадаємо, нещодавно у джунглях знайшли жінку, яку на 40 днів прикували до дерева. Її врятував пастух, який проходив повз.

Читайте також: