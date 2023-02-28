Поворот на 360 градусів над океаном: пілот EasyJet показав пасажирам північне сяйво

Пілот EasyJet у ніч на понеділок 27 лютого здійснив поворот на 360 градусів над океаном. А все задля того, щоб пасажири змогли побачити «неймовірний» вид на північне сяйво .

Про це пише Independent.

Літак, який летів з ісландського Рейк'явіка до аеропорту Манчестера, з висоти пташиного польоту зняв неймовірне природне явище, яке було видно в нічному небі через «минущі розриви хмар».

На фотографіях, зроблених пасажиром на борту, на нічному небі видно зелені, фіолетові та рожеві смуги.

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Фотограф Адам Гроувс, який повернувся із заручин в Ісландії, сказав Manchester Evening News: «Ми наполовину очікували їх, оскільки прогноз полярного сяйва був високим, але низька хмарність в Ісландії минулого тижня означала, що ми не побачили їх із землі. Ми сподівалися побачити їх, поки були там, але не отримали нагоди.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo — Adam Groves (@APTGroves) February 27, 2023

Нагадаємо, новій «Мрії» бути, адже авіаконструктори ДП «Антонов» уже над цим працюють, а поки триває демонтаж фюзеляжу зруйнованого літака.

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