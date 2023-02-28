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Поворот на 360 градусів над океаном: пілот EasyJet показав пасажирам північне сяйво

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Поворот на 360 градусів над океаном: пілот EasyJet показав пасажирам північне сяйво

Фото: unsplash.com/John-Mark Kuznietsov

Літак з висоти пташиного польоту зняв неймовірне природне явище

Пілот EasyJet у ніч на понеділок 27 лютого здійснив поворот на 360 градусів над океаном. А все задля того, щоб пасажири змогли побачити «неймовірний» вид на північне сяйво .

Про це пише Independent.

Літак, який летів з ісландського Рейк'явіка до аеропорту Манчестера, з висоти пташиного польоту зняв неймовірне природне явище, яке було видно в нічному небі через «минущі розриви хмар».

На фотографіях, зроблених пасажиром на борту, на нічному небі видно зелені, фіолетові та рожеві смуги.

Фотограф Адам Гроувс, який повернувся із заручин в Ісландії, сказав Manchester Evening News: «Ми наполовину очікували їх, оскільки прогноз полярного сяйва був високим, але низька хмарність в Ісландії минулого тижня означала, що ми не побачили їх із землі. Ми сподівалися побачити їх, поки були там, але не отримали нагоди.

Нагадаємо, новій «Мрії» бути, адже авіаконструктори ДП «Антонов» уже над цим працюють, а поки триває демонтаж фюзеляжу зруйнованого літака. 

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Дата публікації
Перегляди
677
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