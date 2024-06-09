Поява “зеленої комети” віщує надзвичайні події в Росії — астролог Влад Росс

Наближення до Землі так званої “зеленої комети” може спровокувати кривавий бунт в Росії, після якого держава-агресорка не зможе вести свою війну в Україні.

Таке припущення зробив відомий астролог Влад Росс.

За його словами, “зелена комета”, яку вже видно в нічному небі неозброєним оком, може принести перевороти у тих країнах, де відбувається повне свавілля. Зокрема, у Кремлі можливі несподівані ситуації і навіть переворот.

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"Особливо це стало ймовірним після усунення генерала Попова. Армія РФ може піти проти ФСБ, яка очолює Росію, та скинути цю владу. Сподіватимемося на бунт і повторення в Росії подій 1917 року, коли армія пішла на столицю Петербург і повалила царя”, - зауважив астролог.

Водночас Влад Росс прогнозує, що війна в Україні триватиме упродовж усього року, причому до жовтня українським військам доведеться тримати оборону.

"Зірки кажуть, що у жовтні-листопаді 2024 року ЗСУ перейдуть у контрнаступ. Раніше жовтня не вийде", - сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс прогнозував, що війна може закінчитись у 2025 році, а в червні цього року Україна має багато шансів знищити назавжди Кримський міст.

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