Цікaвинки
633
2 хв

Дізналася про вагітність під час пологів: жінка пішла в туалет і несподівано народила

45-річні Гелен і Майкл Грін навіть не підозрювали, що Гелен вагітна, поки вона не народила в готельному номері.

Руслана Сивак
Гелен і Дарсі з Олівією після пологів Гелен

Гелен і Дарсі з Олівією після пологів Гелен / © SWNS

Британська пара, 45-річні Гелен та Майкл Грін, пережила справжній шок під час відпустки в Канаді: вони стали батьками третьої дитини, хоча навіть не підозрювали про вагітність.

Про це пише New York Post.

Під час 10-денної подорожі, яку вони здійснили з 6-річною донькою Дарсі, Гелен раптово відчула сильний біль у животі. Менш ніж за три години після цього вона народила дитину в готельному номері.

«Я гадки не мала, що відбувається, моє тіло просто взяло гору, — розповіла Гелен. — Після двох потужних потуг народилася дитина».

Для Майкла це був справжній шок, коли він прокинувся від плачу немовляти. Вони відразу викликали швидку допомогу. У лікарні лікарі були не менш здивовані, оскільки Гелен не мала жодних симптомів вагітності та вела звичайний спосіб життя, а після народження попередньої дитини у неї були викидні, тому вона вважала, що настала перименопауза.

Новонароджену дівчинку назвали Олівією на честь медсестри, яка допомагала родині. Попри шок та неочікувані бюрократичні труднощі з оформленням документів, сім’я провела в Канаді понад місяць, очікуючи на свідоцтво про народження та паспорт для доньки. Загальні витрати, пов’язані з несподіваним поповненням, склали близько 12 200 доларів, які, як сподівається родина, покриє туристична страховка. Попри всі труднощі, батьки щасливі, а Олівія стала «чудовим сюрпризом» для всієї родини.

Нагадаємо, унікальний випадок стався з 20-річною Шарлоттою, яка народила свою першу дитину всього через 17 годин після того, як дізналася про свою вагітність.

