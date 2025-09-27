Коштовний камінь / © Pixabay

У США сім’я викопала великий алмаз у парку Кратер алмазів, штат Арканзас. Він став третім за величиною дорогоцінним каменем, знайденим цьогоріч у парку.

Про це повідомляє сайт парку.

Рейна Медісон розповіла, що приїхала із сім’єю до парку святкувати день народження її племінника Вільяма. Разом вони викопали кілька відер землі та піску і почали просівати їх у пошуку коштовностей. Раптом Медісон помітила довгастий блискучий камінь.

«Чесно кажучи, я думала, що він занадто великий для алмазу», — згадує вона.

Сім’я показала знахідку експертам, і ті підтвердили, що Медісон виявила коричневий алмаз. Його вага становила 2,79 карата.

Діамантам прийнято давати імена. Медісон назвала свій камінь «алмаз Вільяма» на честь іменинника.

Нагадаємо, жінка знайшла справжній діамант вагою 2,3 карата під час відвідування національного парку Crater of Diamonds State Park в Арканзасі. Камінь вона планує вставити у власну обручку.