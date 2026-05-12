Поїздка до парку обернулася несподіванкою: жінка знайшла великий діамант вартістю до $30 тисяч

Жінка знайшла діамант. Фото: Arkansas State Parks

Реклама

Жителька Пенсильванії Кешія Сміт, яка за останні місяці пережила смерть сина та батька, знайшла великий білий діамант у державному парку «Кратер діамантів» в Арканзасі. Вартість каменя, за оцінками, може сягати 30 тисяч доларів.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Жінка розповіла, що запланувала поїздку до Арканзасу ще понад рік тому. Парк «Кратер діамантів» відомий тим, що відвідувачам дозволяють самостійно шукати дорогоцінне каміння на спеціально відведеній території.

Реклама

Однак поїздка відбулася вже після важких подій у її житті. За словами Сміт, у жовтні вона втратила сина, а за тиждень до подорожі родина поховала батька.

«Я відчувала такий сильний тиск останні шість місяців. У жовтні я втратила сина, а тиждень тому ми поховали мого тата. Це було дуже важко!», — розповіла вона журналістам KAIT 8.

22 квітня, на другий день перебування у парку, жінка просіювала землю на південній стороні території, коли помітила блискучий камінь. Вона поклала його до сумки та продовжила пошуки, не усвідомлюючи одразу цінності знахідки.

Пізніше Сміт промила камінь біля павільйону та показала його іншим відвідувачам. Ті порадили їй звернутися до працівників парку для перевірки.

Реклама

Співробітники підтвердили, що знайдений камінь є білим діамантом вагою 3,09 карата. За інформацією адміністрації парку, це друга за величиною знахідка цього року.

Жінка каже, що форма каменя нагадала їй серце.

«Мені це схоже на серце. Це перше, що я побачила, коли знайшла його», — сказала вона.

Жінка знайшла діамант. Фото: Arkansas State Parks

Свою знахідку Сміт назвала «За’Новія Ліберті». Ім’я «За’Новія» вона склала з імен своїх онуків, а слово «Ліберті» обрала на честь 250-річчя США.

Реклама

До парку жінка приїхала разом зі своїм хлопцем Джої та братом Кірімом.

За даними WREG, від початку 2026 року відвідувачі «Кратера діамантів» уже знайшли 214 діамантів. Загалом від 1906 року на території парку виявили понад 75 тисяч дорогоцінних каменів.

Перший діамант тут знайшов 1906 року землевласник Джон Хаддлстон. А найбільший діамант, виявлений у США, знайшли на цій території 1924 року — ще до того, як місце стало державним парком. Камінь отримав назву «Дядько Сем» і важив 40,23 карата.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про знайдений в Західній Австралії золотий самородок вагою понад 4 кілограми. Його виявило подружжя шукачів скарбів.

Реклама

Новини партнерів