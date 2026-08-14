Поїздка по морозиво закінчилася трагедією: 16-річна дівчина бореться за життя

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16-річна дівчина перебуває в комі після серйозної ДТП, яка сталася під час її поїздки до Польщі. Підлітку, яка вирушила велосипедом купити морозиво, збив автомобіль. Її рідні не залишають лікарню та сподіваються, що дівчина отямиться.

Про це повідомило видання LADBible.

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ДТП сталася 9 серпня у польському Юзефуві неподалік Варшави. 16-річна Зузанна Богойло, яка живе у британському Ротергемі, приїхала до Польщі провідати матір. Того дня дівчина сіла на велосипед і поїхала по морозиво, але дорогою потрапила під автомобіль.

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Після зіткнення Зузанну екстрено госпіталізували. Через зазнані травми вона впала в кому. Близькі підлітки повідомили, що її стан залишається небезпечним для життя.

Після ДТП мати Зузанни та інші члени родини залишаються поруч із нею в лікарні. За словами близьких, аварія в одну мить повністю змінила їхнє життя.

На сторінці зі збору коштів на GoFundMe родина назвала ситуацію «найгіршим кошмаром для будь-якого з батьків». Зараз рідні прагнуть бути поруч із Зузанною та забезпечити їй усе необхідне для боротьби за життя і подальшого одужання.

Водночас сім’я готується до того, що навіть після виходу з коми відновлення може бути довгим. Дівчині можуть знадобитися реабілітація, терапія та тривалий догляд.

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Сестра постраждалої Александра написала у Facebook, що Зузанна — життєрадісна, добра й товариська дівчина із сильним характером. Вона попросила небайдужих підтримати підлітку молитвами та побажаннями одужання.

«Зузанно, ми тебе любимо. Ми тут. Ми чекаємо на тебе. І ми тебе не покидаємо», — написала Александра.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про пожежу, яка спалахнула на туристичному човні зі 115 пасажирами біля популярного курорту Фетхіє у Туреччині. Вогонь швидко поширився судном, змусивши людей стрибати просто в море.

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