Поза людини може розкрити її характер – дослідження

Дослідники Університету Макґілла з’ясували, що звичка людини стояти певним чином може багато сказати про її характер. Положення голови й корпусу прямо пов’язані з домінантністю, емпатією та навіть схильністю до маніпулятивної поведінки.

Про це пише видання YourTango.

Внутрішні риси людини можуть проявлятися через безліч дрібниць: від порядку народження й музичних уподобань до соціальних звичок чи навіть астрології. Тепер науковці з Університету Макґілла (Канада) з’ясували, що й улюблена поза під час стояння також може бути «вікном» у характер.

Дослідження під керівництвом Сорена Ваніо-Теберґе та Хорхе Армоні показало: мова тіла здатна відкрити чимало рис людини не лише у стресових ситуаціях, а й у повсякденні.

У серії з п’яти експериментів (чотири з яких ґрунтувалися на фотографіях учасників у природній позі) взяли участь 608 молодих людей. Результати засвідчили: їхні пози з часом залишалися відносно стабільними, що підтвердило — базова постава відображає не настрій, а саме риси особистості.

Учасників просили позувати у «домінантній» або «підлеглій» манері. У підлеглій позі вони сутулилися й нахилялися вперед, а в домінантній — випростовувалися, подаючи стегна вперед і відхиляючи корпус назад.

Найбільше інформативним для дослідників виявилося положення голови. Люди, які тримали підборіддя вище, частіше демонстрували домінантні чи навіть маніпулятивні риси, мали нижчі показники емпатії та контролю гніву.

Ті, хто стояв надто прямо і «дивився згори вниз», нерідко набирали вищі бали за шкалами особистості, пов’язаними з психопатичними тенденціями. Водночас більш розслаблені чи різноманітні пози вказували на менш домінантних, але більш доступних у спілкуванні людей.

Науковці зауважують: контекст має значення. Розслаблена постава на роботі може сприйматися як невпевненість, але в неформальній обстановці — як відкритість і простота.

Фахівці також радять бути обережними з тими, хто свідомо намагається використовувати позу як інструмент залякування — зазвичай це люди з вираженими маніпулятивними схильностями.

