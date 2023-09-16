Пожежник про те, що бачив та відчував під час клінічної смерті: "Схоже на космічний оргазм"

Чоловік, який пережив навколосмертний досвід, заявив, що потойбічне життя схоже на "космічний оргазм", в якому ми живемо вічно.

Про це йдеться на YouTube-каналі Shaman Oaks.

1964 року Білл Летсон працював пожежником у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, коли в цьому районі охопила потужна епідемія грипу, і він заразився хворобою пацієнта, якому допомагав.

Через декілька днів йому стало дуже погано, і його терміново доправили до лікарні, де медики поставили йому крапельниці та дали 11 літрів рідини.

Але коли прийшла медсестра, щоб дати ще два види ліків від нудоти та болю, Білл раптово знепритомнів і на ніч був доставлений до реанімації — де й сталося щось дивне.

Згадуючи цей інцидент, Білл сказав: "Якийсь момент тієї ночі я покинув своє тіло і виявив, що літаю через це зіркове царство".

Мчачи цим царством, Летсон згадав, що бачив навколо себе "чудові зірки і кулі", які, за його словами, були "такими гостинними", і заявив, що всі негативні почуття зникли.

"Все, що я відчував, — це все, що людина колись хоче відчувати. Лише прийняття, любов, радість, відчуття того, що мене тримають, і всі ті негативні речі зникли. Вони повністю зникли, такі речі, як гнів і образа, злість чи заздрість. На мою думку, ці емоції не мандрують із нами", - сказав він.

Білл Летсон / Фото: скриншот з відео

Він стверджував, що смерть відчувалася як "космічний оргазм", де "вібрація" краще, ніж усе, що відчувається Землі.

Білл пояснив: "Я летів через це зоряне царство, відчуваючи себе в абсолютному екстазі. І це був не просто вибух, це була стала атмосфера, це те, з чого ми народилися. Я летів уперед, і це був космічний оргазм, просто безперервний, і я почувався так, ніби мене випустили з жаркої темної комірки, і я був цією величезною хмарою, що розширилася, величезною повітряною кулею".

Летсон повністю згадав своє життя на Землі, але сказав, що не мав бажання повертатися.

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Пролетівши через зоряне царство, пожежник згадав, як воно раптово змінилося, і він приземлився в якомусь "об'єкті чи клініці", заповненому каталками та іншим обладнанням. Саме тут до нього підійшли три істоти в каптурах.

"Хлопці, яких я бачив, стояли переді мною, у них були великі усмішки на обличчях, темні каптури та присадкуваті маленькі тіла", - сказав він, додавши, що істоти почали сміятися з того, що він їх не пам'ятає.

Він також згадав четверту істоту, яка була головною: "Він був високим, тонким хлопцем, і у нього була неймовірна усмішка, його очі були розплющені, його брови були підняті, і у нього була ця чудова усмішка та сміх".

Істота підійшла до Білла, і він відчув непереборну хвилю любові.

"Моє горло просто стислося, а груди розширилися, і я подумав, що зараз розридаюсь у неконтрольованих криках любові. З цієї істоти лилося так багато любові, що воно було приголомшливим, паралізуючим".

Він описав їхні стосунки один з одним як стосунки батька та сина.

Білл сказав, що він любив істот, з якими зіткнувся, і почав розповідати їм про своє життя на Землі зі своєю дружиною, вважаючи, що він не повернеться. Але він стверджує, що істоти ніколи не хотіли, щоб він залишався.

Врешті-решт керівник підійшов до Білла і сказав йому: "Ти маєш повернутися, у тебе є справи, і вони важливі". Білл відчув, що "зісковзує назад", згадуючи, як він відчував, ніби його "винесли звідти", але незабаром він опинився в темному місці.

"Я поринув у пітьму. Це було погане місце, це було не те місце, де б ти хотів бути. Там було самотньо та похмуро, і ти не хотів там залишатися", - сказав він.

Потім він опритомнів у лікарні.

Білл розповів, що спочатку він був "розлючений" поверненням на Землю і хотів повернутися, але каже, що тепер він навчився цінувати час, який має тут, перш ніж повернутися, коли він помре.

Нагадаємо, жінка не спить вже понад 11 років. Все почалося з нападу дивного плачу.

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