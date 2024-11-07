Пожежник прокинувся після 10-річної коми: шокувальне одкровення розбило йому серце (фото)

Дональд Герберт думав, що його "не було" лише три місяці.

Сім'я пожежника, який провів майже десять років у мінімально притомному стані, а потім раптово отямився, зняла на камеру момент, коли він прокинувся.

Про це пише LADbible.

Дональду Герберту було лише 34 роки, коли його життя назавжди змінилося після того, як він отримав важкі поранення під час гасіння пожежі в будинку в Буффало, штат Нью-Йорк, у грудні 1995 року.

Дах будинку обвалився на батька чотирьох дітей, затиснувши його під купою уламків, які ледь не задушили його.

Декілька хвилин він був позбавлений кисню, перш ніж його врятували колеги – але коли його дружина Лінда прибула до лікарні, він вже був у комі.

Розмовляючи з Андерсоном Купером у програмі 60 Minutes 2007 року, спустошена дружина Дона розповіла: "Я пам'ятаю, як благала і просила його в лікарні, коли він не реагував: "Не залишай мене, не залишай дітей, ти нам потрібен".

Один з їхніх синів додав: "Ти намагаєшся змусити їх стиснути твою руку або поворухнути пальцем на нозі, або щось подібне... Ми шукали практично все, що завгодно".

Дональд Герберт / Фото: YouTube/60 Minutes

Дон вийшов з коми приблизно через рік, але мав проблеми з мовленням, зором і пересуванням, а також не міг їсти без сторонньої допомоги.

Мешканець Нью-Йорка майже нічого не пам'ятав і не впізнавав своїх близьких – і через декілька місяців він впав у мінімально притомний стан. Це означає, що Дон, який також залишився сліпим після аварії, міг реагувати на подразники і демонструвати певну обізнаність, але в іншому не міг спілкуватися.

Його сім'я була змушена перевезти пожежника до будинку для літніх людей, де він підтримував життя за допомогою живильної трубки і міг отримувати постійний догляд, в той час як Лінді експерти сказали, що вона повинна його відпустити.

Вона розповіла Куперу: "Я відвела його до одного невропатолога і практично благала його, знаєте, сказати мені: "Йому стане краще чи ні?". А він лише відповів: "Ну, подивись на нього. Що ти бачиш? Ти бачиш те, що бачу я, там нічого немає". І я була просто спустошена".

Один із синів описав, як його "нудило" від того, що батько перебував у такому жахливому стані, а інший сказав, що вони "ніколи" не могли звикнути до того, що батько був у мінімальній свідомості.

Сім'я Дональда / Фото: YouTube/60 Minutes

Дон залишався в такому стані понад дев'ять років – поки раптово не прокинувся в будинку для літніх людей 30 квітня 2005 року і не запитав, де його сім'я. Його близькі та колишні приятелі-пожежники поквапилися до закладу, де медсестра позичила їм відеокамеру, щоб записати кадри надзвичайного "пробудження" Дона.

Тоді 43-річному чоловікові важко було вимовити свої перші слова після майже десяти років мовчання, а через проблеми із зором він був змушений впізнавати своїх родичів і друзів по голосу.

На зворушливому відео зафільмовано, як сини Дона обіймають свого батька, коли він просить їх про допомогу: "Як довго мене не було?".

Дональд Герберт / Фото: YouTube/60 Minutes

Очевидно, що за ці роки багато чого змінилося – зокрема, виріс і подорослішав наймолодший син Нік, якому було лише чотири роки, коли Дон отримав перше поранення.

"Він все ще думав, що я дуже маленький, і простягав до мене руку, щоб побачити, який я високий", - сказав Нік. "Ми постійно просили його підняти руку вище, тому що він намагався відчути мене знизу. Він почувався так, ніби покинув нас".

В інший надзвичайно емоційний момент Дон помітно засмутився, коли знову запитав, як довго його "не було", а потім розридався, коли дізнався, що минуло вже майже десять років.

"Він почувався так погано", - пригадала Лінда. "Йому здавалося, що він покинув нас, йому було так погано, що його не було поруч з хлопцями".

Медики всього світу були спантеличені чудесним відновленням пацієнта з мінімально притомного стану, оскільки експерти пояснили, що це майже нечувано, щоб пацієнти відновлювалися після важких травм мозку, як у Дона, через стільки років.

Вважається, що пробудження Дона могло бути наслідком того, що йому дали новий коктейль препаратів, які зазвичай використовуються для лікування хвороби Паркінсона, СДУГ і депресії.

На жаль, попри своє неймовірне повернення, батько чотирьох дітей помер наступного року 21 лютого 2006 року. Дон продовжував періодично прокидатися, але одного разу, намагаючись встати з ліжка, він впав і отримав ще одну черепно-мозкову травму.

Пожежник захворів на пневмонію і помер – менш ніж через рік після того, як прокинувся і возз'єднався зі своєю сім'єю.

Нагадаємо, жінка, яка перебувала в комі 30 днів, пережила неймовірний момент, що змінив її життя. Вона захворіла на вовчак.

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