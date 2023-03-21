Пожежники врятували цуценя з моторного відсіку авто: як воно туди потрапило (фото)

Пожежники штату Джорджія врятували собаку, який заліз до моторного відсіку автомобіля чоловіка.

Як повідомляє upi.com, водій зупинився, коли помітив собаку посеред дороги. Цуценя зникло під його автомобілем і залізло в моторний відсік. На місце події прибула бригада пожежної частини міста Марієтта.

"Собака знаходився між повітрозабірником двигуна та брандмауером. Верхню кришку повітряної камери було знято для кращого доступу", - йдеться у повідомленні.

Фото: instagram.com/cityofmariettaga1834

У результаті, пожежники зняли з автомобіля ще кілька частин, щоб витягти тваринку.

Собака не постраждав і був переданий Службі захисту тварин округу Кобб.

Фото: instagram.com/cityofmariettaga1834

Потім пожежники зібрали запчастини автомобіля, щоб водій міг продовжити свій шлях.

Нагадаємо, екзотичний кіт сервал отримав позитивний результат на кокаїн після того, як його врятували в США. Тварину передали до зоопарку.

Читайте також: