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Пожежники врятували цуценя з моторного відсіку авто: як воно туди потрапило (фото)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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147
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Пожежники врятували цуценя з моторного відсіку авто: як воно туди потрапило (фото)

Фото: instagram.com/cityofmariettaga1834

Інцидент стався у США.

Пожежники штату Джорджія врятували собаку, який заліз до моторного відсіку автомобіля чоловіка.

Як повідомляє upi.com, водій зупинився, коли помітив собаку посеред дороги. Цуценя зникло під його автомобілем і залізло в моторний відсік. На місце події прибула бригада пожежної частини міста Марієтта.

"Собака знаходився між повітрозабірником двигуна та брандмауером. Верхню кришку повітряної камери було знято для кращого доступу", - йдеться у повідомленні.

© instagram.com/cityofmariettaga1834
Фото: instagram.com/cityofmariettaga1834

У результаті, пожежники зняли з автомобіля ще кілька частин, щоб витягти тваринку.

Собака не постраждав і був переданий Службі захисту тварин округу Кобб.

© instagram.com/cityofmariettaga1834
Фото: instagram.com/cityofmariettaga1834

Потім пожежники зібрали запчастини автомобіля, щоб водій міг продовжити свій шлях.

Нагадаємо, екзотичний кіт сервал отримав позитивний результат на кокаїн після того, як його врятували в США. Тварину передали до зоопарку.

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Дата публікації
Перегляди
147
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