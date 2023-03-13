Позначки на одязі для прання і не тільки: як їх правильно розшифровувати, щоб не зіпсувати річ

Купуючи нову річ, потрібно обов'язково ознайомитися з правилами догляду за нею. Всю важливу інформацію можна знайти на бірці одягу. Тут ви дізнаєтесь, як правильно прати річ, як її сушити і чи можна використовувати хімчистку. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що означають позначки на одязі.

Знаки на одязі по догляду: навіщо вони потрібні

Одяг виготовляють з різних тканини і кожна з них потребує певного догляду. Щоб не зіпсувати одяг, потрібно завжди вивчати спеціальні бірки, які розміщують виробники. Вони містять умовні позначки, які досить легко розшифрувати, якщо знаєш, що вони означають.

Тому не поспішайте зрізати ярлик після покупки нової речі. Може бути досить складно запам'ятати всі рекомендації. Тому залишіть бірку, якщо вона не натирає шкіру і не заважає під час носіння.

Що означають знаки на одязі

Всі позначки на одязі можна об'єднати у п'ять основних типів:

таз з водою — прання;

квадрат — сушіння;

праска — прасування;

кружечок — хімчистка;

трикутник — відбілювання.

Якщо будь-який з цих значків на бірці підкреслений однією лінією, це означає, що річ потребує прання в делікатному режимі. Якщо є дві лінії — краще обрати особливо делікатний режим. Перекреслений знак означає, що цю маніпуляцію робити заборонено, адже вона може зіпсувати тканину.

Позначки на одязі для прання

Позначки на одязі для прання / Фото: ТСН.ua

Таз з водою вказує чи можна прати річ і за якої температури можна це робити. Зазвичай виробники вказують температуру цифрами, рідше — крапками. Якщо крапка одна — можна прати за температури до 30 градусів, дві крапки означають, що можна використовувати температуру в 40 градусів, а три — в 60 градусів. Якщо таз перекреслений — річ не рекомендовано прати.

Значки на одязі по догляду: сушіння

Значки на одязі: сушіння та віджимання / Фото: ТСН.ua

Значки на одязі: сушіння та віджимання / Фото: ТСН.ua

Наявність квадрату на бірці одягу означає, що виробник дозволяє використання режиму сушіння або віджимання. Якщо ви побачили квадрат з дугою — сушити річ можна лише на мотузці і у підвішеному стані. А ось перекреслений квадрат означає — цей одяг заборонено сушити за допомогою спеціального режиму.

Що означає трикутник на бірці одягу: відбілювання

Що означає трикутник на бірці одягу? / Фото: ТСН.ua

Відбілювачі бувають різними: з хлором, без хлору, оптичні, кисневмісні. Найбільш безпечними для тканин вважаються оптичні, однак вони і найменш ефективні. Кращу ефективність демонструють кисне- і хлоровмісні, проте для делікатних тканин вони не підходять, адже можуть їх пошкодити. Не весь одяг можна відбілювати, тому важливо звірятися з інформацією на бірці.

Прасування: умовні позначки на одязі

Умовні позначки на одязі: прасування / Фото: ТСН.ua

Кожна тканина відрізняється використанням певного температурного режима. І прасування це також стосується. Якщо одні речі можна прасувати з сильним нагріванням праски, то інші дозволяється прасувати лише за мінімальної температури.

Читайте також: