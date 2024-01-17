Працівниця аеропорту влаштувала скандал і жорстоко побила колег на очах у пасажирів – відео

Вона не на жарт розлютилася.

Співробітниця кафе в аеропорту розлютилася та побила своїх колег-чоловіків.

Про це пише Daily Star.

Шакорія Еллі працювала в кафе Harvest & Grounds, розташованому в терміналі D аеропорту Гартсфілд-Джексон Атланта, штат Джорджія, США. Але в суботу вранці, 13 січня, вона влаштувала жорстоку бійку на очах у групи пасажирів, які готувалися вирушити в подорож.

Одна людина зняла інцидент на відео, яке відтоді стало вірусним у X.

У ролику можна побачити, розкидані підлогою товари, перш ніж вона прямує до стійки обслуговування. Потім вона накинулася на двох співробітників, кричачи: "Віддайте мої речі". Колеги ж переконували її "піти".

Еллі підвищила ставку, розмахуючи кулаками і навіть схопивши чорний стілець, намагаючись вдарити свого колегу. Коли вона підняла його над головою, чоловік у зеленій кофті легко висмикнув його в неї і швидко вийшов з кадру.

ATLANTA, GA.- Altercation recorded on video involving a manager and an employee at Harvest & Grounds near Terminal D in the airport. pic.twitter.com/EaI4znfaaE — Clown World ™ (@ClownWorld_) January 16, 2024

Колишня робітниця продовжувала бігти до каси, мабуть, за своїми "речами". Потім чоловік у червоній футболці жбурнув її на підлогу. Але це її не зупинило. Вона продовжила бити робітника в червоній футболці, а потім дала ляпаса іншому колезі.

Потім Еллі зробила вигляд, що йде, перш ніж швидко побігти до каси та перестрибнути через прилавок.

Зрештою, жінці вдалося забрати сумку і пальто.

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Повідомляється, що співробітницю кафе "усунули" від роботи, а її значок конфіскували співробітники служби безпеки аеропорту, згідно зі звітом поліції, з яким ознайомився FOX5. Поліцейські приїхали на місце події незадовго до полудня, але Еллі покинула місце події до їхнього прибуття.

Вона не була заарештована або звинувачена у якихось злочинах.

Нагадаємо, днями розлючений пасажир вдарив пілота літака. Відомо, що саме йому не сподобалося.

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