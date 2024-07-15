Працівниця похоронного бюро виявила живу жінку у мішку для трупів

У США сім'я подала до суду на будинок для літніх людей, який родина звинувачує у недбалості та неправомірній смерті після того, як відправили жінку до похоронного бюро для бальзамування, поки вона ще дихала.

Про це пише The New York Post.

4 лютого 2023 року співробітники Центру реабілітації та догляду за хворими Water's Edge на Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк, помилково оголосили 82-річну Джанет Бальдуччі мертвою і, не гаючи часу, відправили її на підготовку до похорону.

Пітер ДеНото, адвокат родини Бальдуччі, розповів, що коли жінка прибула до похоронного бюро Casimir, з'ясувалося, що вона "все ще дихає і має пульс".

Не минуло й дня, як Джанет терміново доправили до лікарні, і вона справді померла. Її розгнівані сини Роберт та Джозеф Бальдуччі подали позов на будинок для літніх людей до Верховного суду округу Саффолк.

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Коментуючи цей випадок, ДеНото сказав: "Чи дотримувалася медсестра критеріїв визначення того, чи помер хтось, і чи підтвердив лікар те, що виявила медсестра? Насправді немає виправдання тому, щоб помістити живу людину до мішка для трупів і відправити її до установи для бальзамування. Там не було нікого, хто захищав би її як людину літнього віку. На жаль, вона безперечно була на завершальному етапі свого життя. Це трапляється з усіма нами. Але тут, здається, було дуже легко сказати: "Вона не жива, давайте відправимо її до закладу".

Джанет прожила у Water's Edge лише декілька тижнів після того, як 1 серпня 2022 року впала у власному будинку. ДеНото сказав: "Це справді сумний випадок. Кінцева мета — дати зрозуміти, що ви повинні серйозно ставитися до своєї роботи і ставитись до людей з гідністю та повагою".

Сини Роберт і Джозеф стверджують, що протиправна смерть завдала їм "справжнього психічного та/або емоційного розладу" внаслідок "крайньої та обурливої поведінки". Вони також стверджують, що персонал нічого не зробив, щоб допомогти їхній матері з тромбозом глибоких вен.

Про інцидент було повідомлено Генеральну прокуратуру штату Нью-Йорк та поліцію округу Саффолк.

Нагадаємо, чоловік кремував "дружину", але через декілька днів знайшов її живою. Вона перебувала за майже 600 км від дому.

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