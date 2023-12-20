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Працівницю дитсадка звільнили за витівки на різдвяному корпоративі після обіцянки "поводитися добре"

Працівницю дитсадка звільнили за витівки на різдвяному корпоративі після обіцянки "поводитися добре"

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Працівницю дитсадка звільнили за витівки на різдвяному корпоративі після обіцянки "поводитися добре"

Корпоратив / Фото: Pexels

Вона показала листа від боса.

Жінка розповіла, що її звільнили з дитсадка після відвідин різдвяного корпоративу.

Моллі опублікувала у своєму TikTok листа від начальника про звільнення, зазначивши, що перед вечіркою пообіцяла "поводитися добре".

Публікацію вона супроводила саундреком із популярної комедії "Похмілля у Вегасі" - Flo Rida Right Round.

Лист від керівника / Фото: tiktok.com/@m21lly / ©
Лист від керівника / Фото: tiktok.com/@m21lly

"Дорога Моллі, з жалем змушений підтвердити результати мого розслідування подій, що відбулися на різдвяній вечірці співробітників у суботу ввечері", — такими словами почав звернення бос.

Колишній роботодавець звинуватив жінку, яка не назвала своєї посади, у тому, що вона "ризикує підірвати репутацію дитсадка".

"Це грубе порушення. Оскільки ви все ще перебуваєте на випробувальному терміні, я не мав іншого вибору, окрім як негайно розірвати ваш трудовий договір", — йдеться у листі.

Лист від керівника / Фото: tiktok.com/@m21lly / ©
Лист від керівника / Фото: tiktok.com/@m21lly

Однак у листі не уточнюється, через які конкретні дії звільнили Моллі.

"Вам буде виплачено будь-яку відпустку, яку ви накопичили, разом із відпрацьованими годинами за цей місяць у вашому останньому пакеті заробітної плати 7 січня", — зазначив екскерівник.

У оновленому відео Моллі стверджує, що не може висловлюватися щодо інциденту, попри на те, що люди у соціальних мережах пропонують їй навіть заплатити за цю інформацію.

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Вона визнала, що, ймовірно, був замішаний хтось ще, і зазначила, що вони "зіграли рівну роль у тому, що сталося", проте ця людина зберегла свою роботу.

"На жаль, без її дозволу я не можу пояснити, що сталося, але я маю на увазі, що якщо вона одного разу скаже: "Знаєш що, давай, просто не використовуй моє ім'я, що завгодно", тоді я опублікую це", – пообіцяла Моллі.

Нагадаємо, дружина дубайського мільйонера назвала 7 "виснажливих вимог" до себе. Думки юзерів щодо цього розділилися.

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2950
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