Працівник ферми помер після спроби зайнятися сексом із коровою: що сталося

У Бразилії працівник ферми був забитий до смерті після того, як він, як повідомляється, намагався зайнятися сексом із коровою.

Про це пише Mirror.

45-річного чоловіка знайшли непритомним на землі, поруч із ним лежав презерватив із відкритою обгорткою.

Поліція міста Самамбайя, недалеко від столиці Бразилії, підтвердила, що проводить розслідування. Дивний інцидент стався на фермі в сільській місцевості під назвою Laje da Jiboia, де жив і працював чоловік.

Його колега розповів поліції, що напередодні вони разом випивали, а в день смерті він встав о 5-й ранку, щоб подоїти корів, і не повернувся після того, як відніс першу партію до свого боса на ранкову каву.

Він сказав, що знайшов чоловіка, який лежав непритомний біля однієї з корів, і виявив на ньому презерватив, коли намагався його пересунути.

Детективи працюють над версією, що працівника ферми було вбито ударом по голові, коли він намагався втрутитися до однієї з корів. Лікарі швидкої медичної допомоги підтвердили, що намагалися його реанімувати, але не змогли після того, як виявили, що у нього зупинилося серце.

Нагадаємо, чоловіка двічі вдарила блискавка під час риболовлі. Він спантеличив своєю реакцією.

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