Працівник магазину героїчно затримав грабіжника, який скоїв 13 злочинів за 20 хвилин - відео

У Великій Британії працівник магазину мужньо схопив грабіжника.

Нападник, "озброєний пістолетом", увірвався до крамниці у місті Лідс та погрожував касиру. Про це пише ladbible.com.

Однак 61-річний Найл Стренікс, який мив підлогу, не забарився та кинувся зупинити негідника, схопивши його за голову.

У бійці грабіжник вдарив працівника пляшкою по голові, внаслідок чого він отримав два порізи.

Момент зафіксувала камера відеоспостереження.

Втім, під час запеклої боротьби пістолет стрільця почав розвалюватися. Пізніше з'ясувалося, що це був бутафорський пластиковий пневматичний пістолет.

Також маска 37-річного грабіжника зісковзнула і його обличчя миттєво стало видно камерам відеоспостереження магазину, що призвело до встановлення особи підозрюваного.

Наприкінці запису видно, як Стюарт тікає з місця події "з порожніми руками" на викраденому автомобілі.

За даними поліцейського управління Західного Йоркширу, того вечора Марлон Стюарт скоїв "13 злочинів протягом приблизно 20 хвилин".

Владі вдалося знайти злочинця і за декілька місяців заарештувати його.

Стюарту було пред'явлено звинувачення у "чотирьох пограбуваннях, одному замаху на пограбування; п'ять пунктів звинувачення у зберіганні вогнепальної зброї при скоєнні пограбування, нападі із заподіянням тілесних ушкоджень, водінні з дискваліфікацією та водінні без страховки".

Грабіжник визнав себе винним у всіх злочинах.

17 квітня Стюарта було засуджено до "розширеного вироку до десяти років і чотирьох місяців тюремного ув'язнення".

Зі свого боку, детективи похвалили Стренікса за хоробрість, але все ж порадили громадськості у такій ситуації "думати насамперед про свою безпеку".

"Попри те, що він не знав, чи був пістолет, який він тримав, справжнім чи ні, він виявив величезну мужність, взявшись за нього, і саме його дії призвели до того, що обличчя Стюарта було зняте камерами відеоспостереження, і він був ідентифікований як підозрюваний", - зазначили копи.

Нагадаємо, у Шотландії повія полювала на своїх одружених клієнтів і погрожувала розкрити пікантну інформацію їхнім сім'ям. Стало відомо, як вона це робила і чим усе закінчилося.

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