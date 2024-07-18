Працівник магазину смартфонів спробував надіслати собі оголене фото з гаджета жінки і знепритомнів

Працівник магазину мобільного зв'язку знепритомнів після того, як під час ремонту намагався надіслати собі оголене фото з телефону клієнтки.

Про це пише NTK.

Крісі Моррісон супроводжувала свою подругу, щоб забрати її мобільний телефон, який було віддано на ремонт. Пара прибула до торгового центру Sylvia Park в Окленді, Нова Зеландія, щоб забрати телефон із Mobile Planet.

Коли її подруга отримала гаджет назад, то на екрані з'явилося повідомлення "Помилка AirDrop". Повідомлення було прикріплено до старої оголеної фотографії подруги Крісі, яка залишилася у її фотогалереї.

На відео видно, як дві стурбовані жінки протистоять менеджеру магазину та співробітнику, який намагався надіслати світлину оголеного тіла собі. Зі свого боку, менеджер заперечив звинувачення та взявся шукати зображення в телефоні свого підлеглого. Незабаром після цього співробітник знепритомнів і впав на підлогу, а служба безпеки наказала двом жінкам подати скаргу до служби підтримки клієнтів.

Крісі Моррісон заявила: "Моя подруга була повідомлена про провал AirDrop, а фотографія оголеного тіла, яку вона надіслала своєму хлопцю багато років тому, все ще була на телефоні. Це означає, що він прокрутив її галерею до кінця, щоб знайти її фотографію, а це таке вторгнення в особисте життя".

Правоохоронці розслідують подію, яка відбулася 10 липня. Представник поліції Нової Зеландії заявив: "Ми можемо підтвердити, що стосовно цього інциденту було отримано скаргу, і поліція проводить попереднє розслідування в рамках нашого розслідування".

Нагадаємо, чоловік дізнався про зради дружини зі своїм босом завдяки дрону. Зафіксовані кадри він використає як доказ для розлучення.

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