Працівник музею випадково викинув у смітник витвір мистецтва: що це було (фото)

Нідерландський музей повернув витвір мистецтва, схожий на дві порожні бляшанки з-під пива, після того, як співробітник випадково викинув його, подумавши, що це сміття.

Про це пише The Guardian.

На перший погляд, робота французького художника Александре Лаве під назвою "Всі хороші часи, які ми провели разом" має вигляд як дві викинуті пивні бляшанки з вм'ятинами. Однак, придивившись уважніше, можна побачити, що насправді вони ретельно розписані вручну акриловими фарбами і "вимагали багато часу і зусиль для створення", як зазначають у музеї.

Але їхню художню цінність втратив механік, який побачив їх у ліфті і викинув у смітник.

Витвір мистецтва / Фото: Alexandre Lavet

Фрук'є Баддінг, прессекретарка музею LAM у місті Ліссе на заході Нідерландів, розповіла AFP, що твори мистецтва часто залишають у незвичних місцях – звідси і виставка у ліфті.

"Ми намагаємося весь час дивувати відвідувачів", - сказала вона.

Кураторка Еліза ван ден Берг повернулася з короткої перерви і помітила, що бляшанки зникли. Вона знайшла їх у мішку для сміття якраз тоді, коли їх уже збиралися викинути.

"Тепер ми поставили роботу в більш традиційне місце на плінтус, щоб вона могла відпочити після своєї пригоди", - сказала Баддінг.

Вона підкреслила, що "не тримає зла" на механіка, який щойно почав працювати в музеї. "Він просто виконував свою роботу", - сказала вона.

Цей інцидент є останнім у довгій низці нещасних випадків, що трапляються з творами мистецтва в галереях і музеях. 2023 року чоловік, який сказав, що голодний, з'їв банан, що був прикріплений до стіни як частина інсталяції італійського художника Мауріціо Каттелана в галереї в Сеулі.

2011-го в Німеччині надмірно старанний прибиральник зіпсував витвір сучасного мистецтва вартістю понад 822 000 євро, прийнявши його за більмо, яке потрібно було добре протерти.

Скульптура німецького художника Мартіна Кіппенбергера, який до своєї смерті 1997 року вважався одним із найталановитіших митців свого покоління, перебувала на виставці в музеї Ostwall у Дортмунді, коли стала жертвою швабри прибиральниці.

Нагадаємо, маленький відвідувач музею випадково розбив експонат віком 3500 років. Реакція закладу приголомшила всіх.

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