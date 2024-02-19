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Працівник відомої піцерії поколупався в носі і витер палець об тісто – відео

Працівник відомої піцерії поколупався в носі і витер палець об тісто – відео

Працівник відомої піцерії поколупався в носі і витер палець об тісто – відео

Працівник Domino's Pizza / Фото: скриншот з відео

Компанія вже перепросила за інцидент.

У Японії співробітник відомої піцерії Domino's поколупався в носі і витер палець об тісто. Це сталося у філіалі, що у місті Амагасакі.

Про це пише Sky News.

Відповідне відео нещодавно стало вірусним у Мережі. У ролику видно, як працівник місить тісто та розмовляє із оператором. Однак у середині розмови він усміхається і засовує один із пальців у рукавичці просто в ніздрю. Далі він демонстративно витирає палець об тісто.

Через декілька годин після того, як ролик був опублікований на онлайн-форумі Bakusai, Domino's Japan опублікувала звернення на X.

Компанія перепросила за інцидент. Зокрема, у дописі стверджувалося, що відео було знято в неробочий час і те тісто більше не використовувалося та було утилізоване. Також представники Domino's дали гарантію, що "щось подібне ніколи не повториться".

Зважаючи на все, піцерію зачинили, призупинивши роботу, і провели повну дезінфекцію за допомогою глибокого прибирання.

Співробітники, причетні до створення вірусного відеоролика, мають понести покарання відповідно до трудового кодексу.

Нагадаємо, офіціант похизувався, як із шеф-кухарем помстився клієнту, який шість разів повертав свій стейк. У результаті, чоловік був задоволений стравою.

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