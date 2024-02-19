Працівник відомої піцерії поколупався в носі і витер палець об тісто – відео

У Японії співробітник відомої піцерії Domino's поколупався в носі і витер палець об тісто. Це сталося у філіалі, що у місті Амагасакі.

Про це пише Sky News.

Відповідне відео нещодавно стало вірусним у Мережі. У ролику видно, як працівник місить тісто та розмовляє із оператором. Однак у середині розмови він усміхається і засовує один із пальців у рукавичці просто в ніздрю. Далі він демонстративно витирає палець об тісто.

Domino's Japan has apologized after someone uploaded a video that appears to show one of its employees picking his nose whole kneading pizza dough. The branch in question (in Amagasaki) was swiftly closed and the people involved may face legal action.pic.twitter.com/oeiqmMp6fY — Jeffrey J. Hall (@mrjeffu) February 12, 2024

Через декілька годин після того, як ролик був опублікований на онлайн-форумі Bakusai, Domino's Japan опублікувала звернення на X.

Компанія перепросила за інцидент. Зокрема, у дописі стверджувалося, що відео було знято в неробочий час і те тісто більше не використовувалося та було утилізоване. Також представники Domino's дали гарантію, що "щось подібне ніколи не повториться".

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Зважаючи на все, піцерію зачинили, призупинивши роботу, і провели повну дезінфекцію за допомогою глибокого прибирання.

Співробітники, причетні до створення вірусного відеоролика, мають понести покарання відповідно до трудового кодексу.

Нагадаємо, офіціант похизувався, як із шеф-кухарем помстився клієнту, який шість разів повертав свій стейк. У результаті, чоловік був задоволений стравою.

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