Працівник заправки організував пограбування, аби раніше піти з роботи: чим це закінчилося (фото)

Для втілення свого плану він задіяв двох осіб.

В Оклахомі, США, працівник заправки попросив свою подругу організувати пограбування його робочого місця, щоб він міг повернутися додому раніше.

Про це пише dailystar.co.uk.

Ісаяс Джонс повідомив поліцію, що 5 червня до нього на роботу прийшов чоловік із запискою, в якій йшлося: "Віддайте мені всі ваші гроші, або я вас застрелю".

Ісаяс Джонс / Фото: dailystar.co.uk

Очевидно "схвильований" цим проханням Джонс передав гроші, і пізніше поліція впізнала Стівена Джонса як підозрюваного у пограбуванні.

Стівен Джонс / Фото: dailystar.co.uk

Але згодом правоохоронці з'ясували, що пограбування було частиною плану, організованого спільною приятелькою Алією Локк, щоб Ісаяс раніше звільнився з роботи.

Алія Локк / Фото: dailystar.co.uk

У результаті, усіх їх трьох заарештували, зараз вони перебувають за ґратами і чекають на суд.

А поліція випустила заяву, в якій йдеться про те, що це "не рекомендований спосіб піти з роботи раніше".

Нагадаємо, у Великій Британії жінка підло видавала себе за чоловіка та 25 років виманювала гроші у подруги. Вона прикинулася своїм дядьком, у якого була закохана жінка.

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