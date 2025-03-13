Працівника звільнили через жарти у робочих чатах: що він писав

Іноді навіть один невдалий мем може коштувати кар'єри.

У сучасному цифровому світі межа між особистим та професійним життям стає все тоншою, і не завжди працівники усвідомлюють, які ризики несуть їхні повідомлення у групових чатах. Шотландський трибунал із трудових спорів ухвалив важливе рішення: навіть "приватні" розмови в WhatsApp можуть стати причиною звільнення, якщо вони порушують робочий етикет і репутацію компанії.

Про це пише Daily Mail.

Судді трибуналу підкреслили, що навіть якщо працівники ведуть групові чати поза офісом, їхній вміст може мати прямий вплив на робоче середовище. Причина проста: будь-яке повідомлення можна заскриншотити і поширити, а його зміст може негативно вплинути на репутацію компанії.

Це рішення стало наслідком розгляду справи Террі Дональдсона, інспектора з обстеження дерев, який працював в енергетичній компанії Southern Electric Power Distribution. Він був звільнений за те, що розміщував у робочому чаті WhatsApp під назвою "Жарти" серію "очевидно недоречних" відео, зображень, мемів і коментарів.

Разом із ним компанія звільнила й інших учасників чату, які підтримували подібний стиль спілкування. Дональдсон намагався оскаржити своє звільнення, заявляючи, що розслідування було несправедливим, проте трибунал відхилив його позов.

Під час розслідування з'ясувалося, що працівники компанії вели два чати у WhatsApp: "Лише про роботу" – створений для обговорення професійних питань та "Жарти" – група, в якій працівники обмінювалися "смішними" мемами та відео. Ілюстрацією до чату була фотографія оголених сідниць.

Втім, обидва чати використовувалися не лише для розмов про роботу, а й для поширення контенту, який компанія визнала неприйнятним.

Серед матеріалів, які розміщував Дональдсон, були:

Відео з "легко одягненими" жінками, які їздять на слоні

Порнографічний контент

Жарти із нецензурною лексикою

Коментарі, що містили неприпустимі висловлювання про зґвалтування

Цікаво, що сам Дональдсон у деяких повідомленнях визнавав сумнівність таких "жартів". Він писав фрази на кшталт: "Ми не використовуємо таку мову в робочому чаті", "Більше не в цій групі жартів" – додаючи при цьому серію збентежених емодзі.

Попри це, він продовжував брати активну участь у поширенні непристойного контенту.

У січні 2024 року керівництво компанії викликало його на дисциплінарне слухання за порушення політики соціальних мереж і норм етики. Дональдсон визнав, що надсилав повідомлення, але виправдовувався тим, що це були "безневинні жарти". Він також заявив, що не усвідомлював, що особисте листування з телефону може суперечити корпоративним правилам.

Проте суд визнав його аргументи недостатніми.

Суддя трибуналу Девід Гої ухвалив, що компанія діяла справедливо, звільнивши Дональдсона та його колег. Вирок містив декілька важливих висновків:

Груповий чат не можна вважати "повністю приватним", оскільки його учасники пов'язані роботою.

Учасників чату додавали автоматично, а це означає, що вони могли отримувати неприйнятний контент без своєї згоди.

Ніхто не може передбачити, чи згодом один із учасників чату не вирішить поширити скриншоти розмови, що може зашкодити репутації компанії.

У контексті корпоративної етики подібний контент може розглядатися як дискримінаційний, образливий і такий, що порушує професійні стандарти.

Один із ключових моментів справи – ризик витоку інформації. Як наголосив суддя: "Існував очевидний ризик, що подібний контент потрапить у зовнішній простір, що створювало серйозні репутаційні ризики для компанії".

Нагадаємо, вагітна отримала 4,9 млн гривень після того, як її звільнив бос, надіславши веселий смайлик. Жінка звернулася до суду.

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