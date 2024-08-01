Працівники банку відновили 100 000 подрібнених купюр за 22 дні і повернули їх малозабезпеченій сім'ї

Їх пошматувала жінка, яка страждала на депресію.

Співробітники банку в Китаї працювали понаднормово, щоб відновити понад 100 000 подрібнених банкнот.

Про це повідомляє Jimu News.

Минулого місяця жінка на ім'я Чжан принесла сумку пошкоджених юанів до відділення банку в Куньміні. Вона розповіла, що її невістка подрібнила купюри п'ять років тому, оскільки страждала на депресію. Після її смерті у неї залишилося четверо дітей, які все ще навчалися та жили у складних умовах.

Потім сім'я попросила Чжан допомогти віднести подрібнені купюри до банку для обміну. Жінка не була впевнена, що обмін буде успішним, коли вона принесла пошкоджені купюри до банку. На щастя, співробітники банку у відділенні Промислового та комерційного банку Китаю (ICBC) погодились допомогти.

Працівники банку відновили 100 000 подрібнених купюр / Фото: Jimu News

28 червня відділення ICBC доручило чотирьом співробітникам касового центру працювати понаднормово, щоб зібрати пошкоджені банкноти. Працівники заявили, що вперше побачили таку велику кількість сильно рваних банкнот.

"Серед понад 100 000 екземплярів багато були меншими за ніготь і були у трьох варіантах, що збентежило нас", — заявили співробітники.

Після довгих спроб та навчання чотири співробітники банку очистили та продезінфікували рвані банкноти. Вони розсортували їх за версією, місцем розташування та формою і використовували збільшувальне скло, щоб зібрати їх заново на основі візерунків, текстур та інших деталей.

Працівники банку відновили 100 000 подрібнених купюр / Фото: Jimu News

Після 22 днів додаткової та понаднормової роботи вони нарешті зібрали банкноти в 32 600 юанів (184 тисячі гривень) готівкою.

19 липня Чжан отримала від банку заново зібрані банкноти. "Проблема, яка турбувала моїх родичів протягом п'яти років, нарешті вирішена", - сказала вона.

На знак подяки Чжан подарувала банку шовковий банер. На ньому були вишиті слова: "Думати про засоби існування людей, вирішувати труднощі, робити практичні речі і зігрівати їхні серця".

Нагадаємо, пенсіонерка з Калуша зробила собі подарунок на день народження та розбагатіла на 190 000 гривень. Вона відчувала, що станеться диво.

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