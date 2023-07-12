Працівники госпісу виконали зворушливе передсмертне бажання 79-річної жінки: що вона попросила

Вона постійно говорила про свою останню мрію.
Жінка, яка перебуває у госпісі, виконала своє передсмертне бажання.
Про це пише WFSB.
Мрією 79-річної Карини Кортманш, якій залишилося жити недовго, було возз'єднання зі своїм конем Беллою.
Тварина належала їй від дитинства. Зараз 30-річну улюбленицю доглядають на невеликій фермі Bittersweet в Бетані, штат Коннектикут.
"Ми розмовляли з нею, і вона продовжувала говорити про свого коня Беллу, про те, що хоче побачити її. Я дуже тішуся, що можу виконати це останнє бажання. Це важливо для неї, а значить, важливо і для нас", - сказала Мішель Вокер, кураторка госпісу.
За декілька днів команда домовилися, як доставити Каріну на ферму. Вона прибула на машині швидкої допомоги. Разом з нею вирушили лікарі, щоб допомогти перенести її з ліжка на ноші.
Там жінка змогла погладити коня та погодувати його морквинкою.
Коли Карина помре, про Беллу, як і раніше, дбатиме ферма.
Нагадаємо, раніше медсестра госпісу розповіла, що специфічне бачать люди перед смертю. Вона зазначила, що це не галюцинації.
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