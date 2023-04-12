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Працівники ресторану зайнялись сексом на роботі та накинулись на обурену клієнтку: відео

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
3922
Час на прочитання
2 хв
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Працівники ресторану зайнялись сексом на роботі та накинулись на обурену клієнтку: відео

Фото: pixabay.com

Обурена клієнтка каже, що звертатиметься до керівництва ресторану.

У Тусоні, штат Арізона, США працівники місцевого закладу швидкого харчування на роботі займались сексом та не звертали уваги на клієнтку. 

Про це пише Daily Star.

Користувачка ТікТок розповіла шокувальну історію про те, як вона хотіла поснідати о 4:30. Вона приїхала до місця, де приймають замовлення, проте у гучномовці почула не привітний голос офіціантки, а її стогін та бурхливий секс на робочому місці. 

Ошелешена жінка намагалась привернути до себе увагу, проте цього так і не сталось. Тоді вона записала звуки на мобільний телефон, щоб згодом поскаржитися власнику закладу ресторану. 

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"І так, я спіймала працівників на гарячому, коли вони виходили. У мене зник апетит, і я пішла після того, як співробітниця почала грубо говорити зі мною, думаючи, що я хочу її чоловіка", - каже обурена клієнтка закладу. 

Нагадаємо, у Колумбії двоє чоловіків та жінка зайнялись у парку сексом: за ними спостерігали ошелешені перехожі, проте коханці вирішили не зупинятися. 

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Дата публікації
Перегляди
3922
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