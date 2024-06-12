Працівники зоопарку безуспішно намагалися змусити схуднути леопарда з ожирінням: який він має вигляд

Китайський зоопарк відмовився від своїх планів допомогти леопарду з надмірною вагою схуднути після того, як два місяці зусиль не дали практично жодних результатів.

Про це повідомляє Oddity Central.

У березні леопард із зоопарку Панчжихуа в китайській провінції Сичуань став Інтернет-сенсацією. Тварину з надмірною вагою швидко прозвали "китайським офіцером Клаугаузером", посилаючись на поліцейського з популярного анімаційного фільму Діснея "Зоотрополіс". Багато хто жартував, що товстий леопард схожий на тюленя, тоді як інші сприймали його більш серйозно, висловлюючи занепокоєння щодо здоров'я та загального благополуччя тварини.

Через критику зоопарк врешті-решт був змушений виступити із заявою, в якій пообіцяв здійснити низку змін, щоб леопард скинув зайву вагу.

Співробітники заявили, що леопарду, який живе в зоопарку від 2010 року, зараз 16 років, що в перерахунку на людські роки становить від 60 до 70 років, додавши, що і поважний вік тварини, і обмежений простір для фізичних вправ призвели до того, що він збільшився в розмірах. Однак вони зазначили, що кіт проходить регулярні обстеження, і, попри ожиріння, загалом він має гарний стан здоров'я.

Запевнення зоопарку, що леопард був товстим, але здоровим, мало заспокоїли громадськість, тож врешті-решт зоопарк Panzhihua Park оголосив про план допомогти тварині скинути зайві кілограми за допомогою корекції харчування, покращення умов утримання та фізичних вправ. Однак це виявилося набагато ефективнішим на папері, ніж на практиці.

На початку цього місяця зоопарк Панчжихуа зробив заяву, в якій повідомив, що припиняє спроби допомогти китайському офіцеру Клаугаузеру схуднути, оскільки всі зусилля за останні декілька місяців виявилися безрезультатними. Попри знесення вольєра, щоб подвоїти простір для леопарда, посадження його на сувору дієту і коригування графіка годування, велика кішка не схудла. Тож, порадившись з фахівцями, вони вирішили, що він вже застарий для змін, і найкраще залишити його в спокої. У неволі леопарди можуть жити до 23 років.

"Все гаразд, він здоровий і щасливий", - кажуть співробітники зоопарку про звіра.

Нагадаємо, ветеринари допомогли коту схуднути у дивний спосіб. Йому довелося звикнути до водних процедур.

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