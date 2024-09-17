Пранкер прийшов на стадіон у костюмі терориста: який він мав вигляд та яке світить покарання (фото)

Пранкеру, який на Геловін переодягнувся в костюм терориста та прийшов на стадіон "Манчестер Арена", загрожує в'язниця.

Про це повідомляє The Sun.

40-річний Девід Вуттон позував в арабській хустці і білій футболці з написом "Я люблю Аріану Гранде", зробленим червоною ручкою.

Він також опублікував у Facebook фотографію чорної сумки з написами "бум" і "TNT" та підписом: "Закладаюся, що мене виженуть з вечірки на Геловін".

Девід Вуттон / Фото: Facebook

Його обурені друзі розкритикували цей трюк. Але Вуттон тоді написав: "Просто пішов і виграв найкращий костюм".

Девід Вуттон / Фото: Facebook

Минулого тижня в магістратському суді Гаррогейта він визнав себе винним у надсиланні образливого повідомлення в Інтернеті.

Судді передали його справу до Йоркського коронного суду, вирішивши, що їхніх повноважень для винесення вироку недостатньо.

Вуттон, який відтоді змінив ім'я і переїхав до Лондона, може бути ув'язнений на термін до двох років 3 жовтня.

40-річна Андреа Гілл, яка дала свідчення проти нього, сказала: "Він покидьок, який заслуговує на все, що з ним трапиться. Я сподіваюся, що його визнання вини дасть сім'ям жертв вибуху на арені деяку втіху, що справедливість восторжествує".

Зауважимо, 22 травня 2017 року після концерту співачки Аріани Гранде терорист-смертник влаштував вибух у фоє концертного комплексу "Манчестер Арена". Тоді загинули 22 особи, зокрема діти, ще близько 200 людей було поранено.

Нагадаємо, син Усами бен Ладена, що вважався мертвим, живий і готує масштабні теракти. Хамза бен Ладен, нібито вбитий ЦРУ п'ять років тому, вижив і створює табори терористів в Афганістані.

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