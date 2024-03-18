Прапрабабуся відсвяткувала 103-річчя, влаштувавши рейв-вечірку – фото

Усі танцювали під запальні треки.
Прапрабабуся стильно відсвяткувала свій 103-й день народження, влаштувавши рейв-вечірку в будинку для літніх людей, де вона мешкає.
Про це пише Metro.
Віра Сак та інші мешканці перетворили Chestnuts Residential Home у Грімсбі на суперклуб на Ібіці. Іменинниця мала вигляд на всі сто, вдягнувши неонові зелені окуляри, гетри та пачку, і танцювала під запальні хіти.
Будинок для літніх людей був прикрашений неоновими кульками, миготливими вогнями та світловими паличками.
Віра відсвяткувала цю подію зі своїми двома синами Робертом і Джоном 1 березня.
Джон сказав: "Вони зробили більше, ніж просто виконали свій обов'язок, я вважаю, що персонал тут просто чудовий".
Менеджерка будинку Емма Філліпс сказала: "Ми завжди плануємо особливі заходи на день народження наших підопічних. Команда неймовірно наполегливо працювала над цією вечіркою, але не кожен день комусь виповнюється 103 роки".
Нагадаємо, в Італії 103-річна бабуся без водійських прав влаштувала вночі покатеньки. Поліція зупинила, ймовірно, найстарішу порушницю ПДР.
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