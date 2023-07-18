Прасувати чи не прасувати постільну білизну: розбираємося раз і назавжди

Не всі люблять прасувати постільну білизну. Тому багатьох цікавить запитання, чи дійсно потрібно це робити?

Для чого потрібно прасувати постіль

Важливо зрозуміти, чому потрібно прасувати постільну білизну. Ось які плюси ви отримаєте, якщо будете це робити:

постіль розправляється, на тканині не залишаються сліди деформації, які виникають в процесі прання;

прасування допомагає легко і компактно згорнути та скласти постільну білизну;

завдяки високотемпературному обробленню білизна стає м'якшою;

прасувати постільну білизну потрібно ще й тому, що вона дезінфікує тканину (особливо, якщо поєднувати з відпарюванням);

на ліжку відпрасована постіль вигладяє набагато краще;

під час прасування волокна тканини значно зміцнюються, тому виріб буде зношуватися повільніше.

Як бачите, плюсів від прасування дуже багато.

Чому не можна прасувати постільну білизну

Докази, чому не можна прасувати постільну білизну, можна умовно розділити на два види: мінуси для людини і шкода для самої тканини.

Якщо говорити про мінуси для людини, яка займається цим процесом, можна звернути увагу на таке:

на прасування зазвичай йде дуже багато часу;

прасування — це важка робота, адже потрібно стояти, нахилившись, та тримати досить важку праску у одній руці;

потрібно багато місця — встановити прасувальну дошку, знайти, де її зберігати;

не можна відволікатися під час процесу, адже невимкнена праска може стати причиною пожежі;

за великих обсягів прасування може викликати значні витрати електрики.

Не варто забувати, що прасування негативно впливає і на саму постільну білизну. А саме:

праска розгладжує волокна натуральних тканин, тому вони стають щільнішими, гірше пропускають повітря, білизна перестає "дихати", що зменшує комфорт від сну;

знижується гігроскопічність — коли волокна обробляють високою температурою, вони перестають як слід вбирати вологу;

утворюється статичний заряд — така енергія може значно зашкодити людині, від її впливу гірше засинається.

Ще один важливий нюанс, який пов'язаний з мінусами прасування постільної білизни — ефект зберігається лише до першої ночі використання.

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