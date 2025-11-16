Працювали на полі — знайшли скарб XVII століття: що в ньому

Монет XVII століття / © earth.com

На півночі Польщі, на фермі біля села Буківець-Вельки, звичайний день для Беати й Ромуальда Южв’яків перетворився на справжню пригоду. Під час звичайного прибирання каміння з поля подружжя випадково натрапило на срібний скарб, який пролежав у землі понад 350 років.

Про це пише видання Earth.com.

Що знайшли фермери?

Земля приховувала 162 срібні монети, датовані 1660–1679 роками, — часами польського короля Яна II Казимира. Разом із монетами археологи знайшли фрагменти глиняного глека, у якому їх зберігали, а також релігійний медальйон, кільце, гудзики та свинцеві кулі — усе це говорить, що скарб був частиною сімейних заощаджень.

Після очищення й консервації знахідку виставлять у місцевому Музеї прикордоння в Дзялдово — регіоні, відомому середньовічними замками та багатою історією.

“Чоловік розчищав луг і хотів прибрати каміння. Виявилося — це не каміння, а монети”, — розповіла Беата Южв’як.

Чому монети заховали?

Археологи вважають, що це був особистий скарб, який ретельно збирали багато років — не один великий платіж, а серія дрібних заощаджень. Це підтверджується різними номіналами: від дрібних монет, що використовувалися на ринку, до важчих, необхідних для більших угод.

Тодішня Польща переживала буремні часи — війни, податки, зміни влади. У таких умовах люди закопували гроші, щоб уберегти їх від грабунку чи реквізицій. Але часто вони не поверталися за своїми скарбами — через смерть, переїзд або війну.

Наука, закон і щастя в одному місці

Місцеві музейники відразу взяли знахідку під охорону. Провели рятувальні розкопки, задокументували кожен артефакт, а подружжя отримало подяку від регіональної влади за відповідальне ставлення: вони одразу повідомили про свою знахідку, що дозволило зберегти історію для нащадків.

У Музеї прикордоння зараз триває робота над збереженням монет, а вже в 2026 році їх зможе побачити кожен охочий.