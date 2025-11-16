- Дата публікації
Працювали на полі — знайшли скарб XVII століття: що в ньому
Подружжя на півночі Польщі знайшло на своїй фермі скарб із 162 срібних монет XVII століття. Археологи підтвердили, що монети пролежали під землею понад 350 років.
На півночі Польщі, на фермі біля села Буківець-Вельки, звичайний день для Беати й Ромуальда Южв’яків перетворився на справжню пригоду. Під час звичайного прибирання каміння з поля подружжя випадково натрапило на срібний скарб, який пролежав у землі понад 350 років.
Про це пише видання Earth.com.
Що знайшли фермери?
Земля приховувала 162 срібні монети, датовані 1660–1679 роками, — часами польського короля Яна II Казимира. Разом із монетами археологи знайшли фрагменти глиняного глека, у якому їх зберігали, а також релігійний медальйон, кільце, гудзики та свинцеві кулі — усе це говорить, що скарб був частиною сімейних заощаджень.
Після очищення й консервації знахідку виставлять у місцевому Музеї прикордоння в Дзялдово — регіоні, відомому середньовічними замками та багатою історією.
“Чоловік розчищав луг і хотів прибрати каміння. Виявилося — це не каміння, а монети”, — розповіла Беата Южв’як.
Чому монети заховали?
Археологи вважають, що це був особистий скарб, який ретельно збирали багато років — не один великий платіж, а серія дрібних заощаджень. Це підтверджується різними номіналами: від дрібних монет, що використовувалися на ринку, до важчих, необхідних для більших угод.
Тодішня Польща переживала буремні часи — війни, податки, зміни влади. У таких умовах люди закопували гроші, щоб уберегти їх від грабунку чи реквізицій. Але часто вони не поверталися за своїми скарбами — через смерть, переїзд або війну.
Наука, закон і щастя в одному місці
Місцеві музейники відразу взяли знахідку під охорону. Провели рятувальні розкопки, задокументували кожен артефакт, а подружжя отримало подяку від регіональної влади за відповідальне ставлення: вони одразу повідомили про свою знахідку, що дозволило зберегти історію для нащадків.
У Музеї прикордоння зараз триває робота над збереженням монет, а вже в 2026 році їх зможе побачити кожен охочий.