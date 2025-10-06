Працівник помилково отримав 330 зарплат і хутко звільнився: як він виграв суд та зберіг кошти

Нарахування зарплати

У Чилі чоловік, якому виплатили зарплату в 330 разів більшу, ніж очікувалося, виграв судовий процес, щоб зберегти її.

Про це повідомляє LADbible.

Попри те, що він звільнився всього через три дні після того, як аномально велика сума була перерахована на його банківський рахунок, працівник, схоже, отримав омріяний результат після того, як було вирішено, що він може залишити собі ці гроші.

Так, у травні 2022 року він отримав еквівалент 7 мільйонів гривень, попри те, що його звичайна місячна заробітна плата становила близько 21 400 гривень.

Чоловік, який працював офісним асистентом у харчовій компанії Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile, пообіцяв повернути гроші, але через три дні подав заяву про звільнення за власним бажанням, і ніхто не може його звинувачувати.

Хоча була б спокуса створити нову ідентичність і переїхати до іншої країни, його дуже легко викрила компанія, яка, зрозуміло, хотіла повернути гроші.

Однак після трирічної судової тяганини суддя в Сантьяго постановив, що це була не крадіжка, а "несанкціоноване збирання", що означає, що суд не може переслідувати його, оскільки це не є злочином.

Хоча він, можливо, святкує це з келихом шампанського, схоже, що війна ще не повністю виграна, оскільки його боси залишаються рішуче налаштованими повернути гроші, попри рішення судді.

У заяві для Diario Financiero вони сказали: "Ми зробимо всі можливі юридичні кроки, зокрема, подамо заяву на анулювання, щоб переглянути рішення".

Нагадаємо, чоловік заощадив 16 млн гривень, відмовившись від простих речей.