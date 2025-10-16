ТСН у соціальних мережах

Працівник ТЦК запитав священника, чи гріх "бусифіковувати" людей: яка відповідь

Працівник ТЦК спитав священника, чи є гріхом його робота, і отримав однозначну відповідь.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Працівник ТЦК зізнався священнику у "гріху бусифікації": що відповів Олексій Філюк

Працівник ТЦК зізнався священнику у «гріху бусифікації»: що відповів Олексій Філюк / © ТСН.ua

До відомого священника-блогера Олексія Філюка з Тернопільщини звернувся працівник ТЦК, який запитав, чи є гріхом працювати у військкоматі і займатися «бусифікацією».

«Мене мобілізували. Потрапив до ТЦК, змушують по місту ловити людей. Чи є це гріхом і як мені бути?», — запитав підписник.

Що відповів священник-блогер на таке питання, йдеться на його сторінці в Іnstagram

«Ті питання з ТЦК цілий час мені чогось ставлять. Ну, якщо продавчиня продає у магазині хліб, це її робота. Якщо людину мобілізували і в неї посадові обов’язки працювати у відділі комплектування, територіальних центрах, ну то який тут гріх? Людина працює, виконує свої посадові обов’язки. Якби кухарка ловила з черпаком і вела до ТЦК, то було би, може дивно. Чи священик призивав би? Священик має молитися, служити службу і відповідати на такі питання, які люди ставлять», — каже Філюк.

На його думку, працювати в ТЦК не є гріхом.

«Гріха в тім нема. То є ваша праця. Ну, що я буду казати, це будь-яка праця, яка є, треба. Є посадові обов’язки. Ваші посадові обов’язки — вас призвали на службу і ви їх виконуєте. Інакшого не дано. Ну, то таке, прийде час, буде ротація, заберуть на захист батьківщини. Не хейтіть мене, бо я кажу те, що є. Що ж я тут, я нічого не порушив, не сказав паршиве. Все сказав, так як є», — підсумував священник.

Варто зауважити, що через кілька годин Філюк видалив цей допис.

Раніше священник Олексій Філюк відповів, чи є гріхом переховуватися від ТЦК, і пояснив, чому сам не воює.

