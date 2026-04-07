ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
3 хв

Працівники готелів назвали найогидніші речі, залишені гостями

Деякі випадки закінчувалися викликом швидкої допомоги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Готельний номер

Готельний номер / © unsplash.com

Співробітники готелів розповіли про найгірші речі, які вони бачили серед речей, залишених гостями.

Звичайно, у поспіху, покидаючи тимчасове житло, досить часто трапляється залишити в готельному номері якісь речі, найчастіше це шкарпетки, футболка та ляпанці.

Однак, як свідчить тема на Reddit, співробітники готелів змушені мати справу з безліччю небажаних речей у номерах, деякі з яких справді огидні.

На жаль, для працівників готелю це стає досить неприємним досвідом, і деякі з них поділилися своїми жахливими історіями в соціальних мережах.

Маршмелоу

Користувач Reddit пояснив, що завдяки «маршмелоу-пістолетам» ці липкі ласощі були розкидані всюди.

Він написав: «Одного дня мене викликали в номер, бо прибиральниці та покоївки не мали уявлення, що з ним робити. Я зайшов і побачив білі плями по всьому: на стінах, плоскому телевізорі, оббивці, килимі, склі в рамах для фотографій, стелі, узголів’ях ліжок... Я був так само збентежений, як і мої колеги, і дивився з відкритим ротом, поки мій мозок намагався збагнути, на що я, в біса, дивлюся і як, в біса, ми це приберемо. Деякі заможні батьки дозволили своїй дочці-підлітку та її найкращим подругам переночувати в номері на честь її дня народження. Дівчина та її подруги принесли з собою «маршмелоу-пістолети» і розстріляли солодощі по всій кімнаті».

Зрештою гостям виставили рахунок за номер, а батьки, як повідомляється, були «нажахані» тим, що сталося.

Судячи з усього, декільком покоївкам знадобився цілий день, щоб прибрати весь безлад.

Сеча

Так, мабуть, одна з найогидніших речей у цьому списку, з якою персонал готелю не повинен мати справу.

Співробітник готелю пояснив: «У готельному номері вся постільна білизна та всі рушники були просочені сечею. Все довелося викинути. Номер довелося вилучити з бронювання на декілька днів, щоб знову прибрати його».

Фекалії

Мабуть, це ще огидніше, ніж сеча: один працівник готелю розповів, як одного разу знайшов чашку, повну фекалій.

«Я знайшов чашку, повну лайна. Справжнього калу, ще коли працював у службі прибирання номерів. Мені здається, що доки тобі не доводилося так утилізувати «подарунок» від чийогось хлопця, ти не бачив однієї з найгірших сторін цієї роботи», — заявив працівник готелю.

Брауні з канабісом

Один чоловік написав, що колега його дружини знайшла брауні в номері, який вона прибирала, і вирішила їх з'їсти.

Але можна сміливо сказати, що все закінчилося не дуже добре.

«Одна з колег моєї дружини знайшла тарілку з домашніми брауні і з'їла декілька штук», — написав користувач соцмережі. «Виявилося, що це були їстівні продукти з марихуаною! Вона ніколи раніше не вживала марихуану в жодному вигляді, а потім опинилася на ліжку, повільно розповідаючи, що думала, ніби померла, і їм довелося викликати швидку!».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie