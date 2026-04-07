Працівники готелів назвали найогидніші речі, залишені гостями

Співробітники готелів розповіли про найгірші речі, які вони бачили серед речей, залишених гостями.

Звичайно, у поспіху, покидаючи тимчасове житло, досить часто трапляється залишити в готельному номері якісь речі, найчастіше це шкарпетки, футболка та ляпанці.

Однак, як свідчить тема на Reddit, співробітники готелів змушені мати справу з безліччю небажаних речей у номерах, деякі з яких справді огидні.

На жаль, для працівників готелю це стає досить неприємним досвідом, і деякі з них поділилися своїми жахливими історіями в соціальних мережах.

Маршмелоу

Користувач Reddit пояснив, що завдяки «маршмелоу-пістолетам» ці липкі ласощі були розкидані всюди.

Він написав: «Одного дня мене викликали в номер, бо прибиральниці та покоївки не мали уявлення, що з ним робити. Я зайшов і побачив білі плями по всьому: на стінах, плоскому телевізорі, оббивці, килимі, склі в рамах для фотографій, стелі, узголів’ях ліжок... Я був так само збентежений, як і мої колеги, і дивився з відкритим ротом, поки мій мозок намагався збагнути, на що я, в біса, дивлюся і як, в біса, ми це приберемо. Деякі заможні батьки дозволили своїй дочці-підлітку та її найкращим подругам переночувати в номері на честь її дня народження. Дівчина та її подруги принесли з собою «маршмелоу-пістолети» і розстріляли солодощі по всій кімнаті».

Зрештою гостям виставили рахунок за номер, а батьки, як повідомляється, були «нажахані» тим, що сталося.

Судячи з усього, декільком покоївкам знадобився цілий день, щоб прибрати весь безлад.

Сеча

Так, мабуть, одна з найогидніших речей у цьому списку, з якою персонал готелю не повинен мати справу.

Співробітник готелю пояснив: «У готельному номері вся постільна білизна та всі рушники були просочені сечею. Все довелося викинути. Номер довелося вилучити з бронювання на декілька днів, щоб знову прибрати його».

Фекалії

Мабуть, це ще огидніше, ніж сеча: один працівник готелю розповів, як одного разу знайшов чашку, повну фекалій.

«Я знайшов чашку, повну лайна. Справжнього калу, ще коли працював у службі прибирання номерів. Мені здається, що доки тобі не доводилося так утилізувати «подарунок» від чийогось хлопця, ти не бачив однієї з найгірших сторін цієї роботи», — заявив працівник готелю.

Брауні з канабісом

Один чоловік написав, що колега його дружини знайшла брауні в номері, який вона прибирала, і вирішила їх з'їсти.

Але можна сміливо сказати, що все закінчилося не дуже добре.

«Одна з колег моєї дружини знайшла тарілку з домашніми брауні і з'їла декілька штук», — написав користувач соцмережі. «Виявилося, що це були їстівні продукти з марихуаною! Вона ніколи раніше не вживала марихуану в жодному вигляді, а потім опинилася на ліжку, повільно розповідаючи, що думала, ніби померла, і їм довелося викликати швидку!».

