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Працівники різних похоронних бюро побилися на вулиці через труп — фото
Чоловіки не поділили тіло загиблого.
У Мексиці двоє працівників похоронних бюро побилися на вулиці через тіло чоловіка, який загинув, прикрашаючи свій будинок.
Про це повідомляє Need To Know.
Чоловіки, одягнені в офіційний одяг, зіткнулися посеред дороги. Зрозуміло, що вони працювали в різних похоронних бюро і прибули на місце події, щоб запропонувати свої послуги.
Худорлявий чоловік спробував вдарити суперника ногою, але його ногу легко відбили долонею.
Дивно, але офіцер поліції пройшов повз забіяк, коли вони билися на очах у групи роззяв. Поліцейський не зробив нічого, щоб зупинити їх.
Потім худорлявий чоловік нібито витягнув із кишені невеликий ніж, і його суперник кинувся навтьоки. Він наздогнав свого суперника і, схоже, встромив лезо в його тулуб. Потім він пішов із місця події.
Бійка була знята у Вільяермосі, розташованому на південний схід від Мехіко.
Згідно з повідомленнями, бійка почалася після того, як місцевий житель був убитий електричним струмом під час оздоблення свого будинку.
За повідомленнями, обидва чоловіки постали перед владою. Після досягнення згоди у справі їх відпустили.
Нагадаємо, п’яний турист затіяв бійку з величезним морським левом.