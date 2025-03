Реклама

У Мексиці двоє працівників похоронних бюро побилися на вулиці через тіло чоловіка, який загинув, прикрашаючи свій будинок.

Про це повідомляє Need To Know.

Чоловіки, одягнені в офіційний одяг, зіткнулися посеред дороги. Зрозуміло, що вони працювали в різних похоронних бюро і прибули на місце події, щоб запропонувати свої послуги.

Худорлявий чоловік спробував вдарити суперника ногою, але його ногу легко відбили долонею.

Бійка працівників похоронних бюро / © скриншот з відео

Дивно, але офіцер поліції пройшов повз забіяк, коли вони билися на очах у групи роззяв. Поліцейський не зробив нічого, щоб зупинити їх.

Потім худорлявий чоловік нібито витягнув із кишені невеликий ніж, і його суперник кинувся навтьоки. Він наздогнав свого суперника і, схоже, встромив лезо в його тулуб. Потім він пішов із місця події.

Бійка працівників похоронних бюро / © скриншот з відео

Бійка була знята у Вільяермосі, розташованому на південний схід від Мехіко.

Згідно з повідомленнями, бійка почалася після того, як місцевий житель був убитий електричним струмом під час оздоблення свого будинку.

За повідомленнями, обидва чоловіки постали перед владою. Після досягнення згоди у справі їх відпустили.

