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ТСН у соціальних мережах

Працівники похоронних бюро побилися на вулиці через тіло чоловіка

Працівники похоронних бюро побилися на вулиці через тіло чоловіка / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
502
Час на прочитання
1 хв
Працівники похоронних бюро побилися на вулиці через тіло чоловіка

Працівники різних похоронних бюро побилися на вулиці через труп — фото

Чоловіки не поділили тіло загиблого.

Автор публікації
Юлія Шолудько Юлія Шолудько

У Мексиці двоє працівників похоронних бюро побилися на вулиці через тіло чоловіка, який загинув, прикрашаючи свій будинок.

Про це повідомляє Need To Know.

Чоловіки, одягнені в офіційний одяг, зіткнулися посеред дороги. Зрозуміло, що вони працювали в різних похоронних бюро і прибули на місце події, щоб запропонувати свої послуги.

Худорлявий чоловік спробував вдарити суперника ногою, але його ногу легко відбили долонею.

Бійка працівників похоронних бюро / © скриншот з відео

Бійка працівників похоронних бюро / © скриншот з відео

Дивно, але офіцер поліції пройшов повз забіяк, коли вони билися на очах у групи роззяв. Поліцейський не зробив нічого, щоб зупинити їх.

Потім худорлявий чоловік нібито витягнув із кишені невеликий ніж, і його суперник кинувся навтьоки. Він наздогнав свого суперника і, схоже, встромив лезо в його тулуб. Потім він пішов із місця події.

Бійка працівників похоронних бюро / © скриншот з відео

Бійка працівників похоронних бюро / © скриншот з відео

Бійка була знята у Вільяермосі, розташованому на південний схід від Мехіко.

Згідно з повідомленнями, бійка почалася після того, як місцевий житель був убитий електричним струмом під час оздоблення свого будинку.

За повідомленнями, обидва чоловіки постали перед владою. Після досягнення згоди у справі їх відпустили.

Нагадаємо, п’яний турист затіяв бійку з величезним морським левом.

Дата публікації
Кількість переглядів
502
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