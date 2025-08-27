Працівниця круїзного лайнера розкрила сувору правду про життя на борту

Круїзний лайнер / © Associated Press

Працівниця круїзного лайнера Кес Стефані поділилася у TikTok деталями життя на борту, які далекі від гламурного образу “блискучого” круїзного життя.

Відео зі своєї каюти зібрало понад 1,9 мільйона переглядів.

“Робота на круїзному лайнері – це не лише гламур і гроші. Так, фінансово це вигідно, але доводиться жертвувати багатьма речами”, — зазначає Кес.

Вона показала свою маленьку каюту з двоярусним ліжком, письмовим столом і обмеженою кількістю шаф. Кес спить на верхній полиці, користується футболками як наволочками і чекає на чисту постільну білизну.

“У мене немає ковдри, тільки простирадло, і ночами я мерзну. Кожного разу, коли йду у білизняну, мені кажуть: “Приходь пізніше, зараз немає ковдр““, — розповідає вона.

Кес зазначає, що працівникам доводиться адаптуватися до обмеженого простору та довгих робочих годин. “Простір маленький, доводиться працювати з однією шафою”, — додає вона.

Попри труднощі, Стефані визнає переваги роботи: вона дозволяє подорожувати і побачити багато різних місць. Але водночас закликає тих, хто розглядає роботу на лайнері, зважити на всі жертви: тривалі робочі години, відсутність вихідних, віддаленість від сім’ї та друзів.

“Поставте собі запитання: чи справді ви впораєтеся з цим? Чи готові піти на жертви заради фінансового успіху? Якщо так — дерзайте”, — радить Кес.

Вона підкреслює, що робота на круїзному лайнері вимагає дисципліни та витривалості, а справжня “магія” подорожей відкривається лише тим, хто готовий до складнощів.

