Правило 37 днів допоможе знайти справжнє кохання — що відомо про нашумілу стратегію

У пошуках справжнього кохання ми часто губимося в морі зустрічей і стосунків, які ні до чого конкретного не призводять. Однак існує стратегія, яка обіцяє змінити ситуацію.

Правило 37 днів, яке допоможе знайти справжнє кохання. Цей метод базується на структурованому та рефлексивному підході, який допоможе вам визначити людину, яка вам підходить. Тож, дізнаємося, як це працює.

Про це у своїй лекції "Алгоритми для життя" розповіли журналіст Браян Крістіан і психолог Том Гріффітс.

Походження правила

Так зване "правило 37" вперше сформулювали журналіст Брайан Крістіан і професор психології та когнітивних наук у Берклі Том Гріффітс.

"Якщо перед вами стоїть вибір з безлічі варіантів (потенційних співробітників або супутників життя), то варто зупинити пошуки, коли ви переглянули 37 % претендентів. Тобто вам потрібно вивчити третину з усіх потенційних супутників, щоб зробити правильний вибір. Подальші пошуки будуть лише марною витратою часу. А зупинка вибору на більш ранньому етапі майже завжди гарантує, що ви проґавите кращого кандидата. Тож коли ви досягли віку 26-27 років, саме час придивитися до потенційних романтичних партнерів, зокрема у своєму оточенні", - йдеться у роз'ясненні.

Тож, зрозуміло, що правило 37 днів походить від математичних і психологічних досліджень і передбачає, що після зустрічі з певною кількістю людей ви повинні мати змогу визначити, хто є найкращим вибором.

Як знайти справжнє кохання / Фото: pixabay.com

Як застосувати правило 37 днів в особистому житті

Щоб застосувати це правило на практиці, почніть із встановлення періоду в 37 днів, протягом якого ви познайомитеся з новими людьми.Проте не поспішайте приймати рішення.

У вас є 37 днів, щоби зосередитися на дослідженні та розумінні ваших справжніх потреб і бажань у стосунках.

Щодня записуйте свої враження та роздуми про кожну зустріч. Наприкінці періоду у вас буде чіткіше уявлення про те, хто може бути ідеальним кандидатом для тривалих стосунків.

Кохання - як застосувати правило 37 днів в особистому житті / Фото: Credits

Головна умова

Одним із основних аспектів правила 37 днів є терпіння. Легко захопитися на початку пошуку партнера, але дуже важливо знайти час, щоб подумати про нього, себе і взагалі, те що ви дійсно хочете від стосунків.

Це правило спонукає вас не погоджуватися на першу зустрічну людину, а ретельно оцінювати свої можливості та бажання, забезпечуючи таким чином більш продуманий і задовольняючий вибір.

Як покращити навички спілкування та знайти пару / Фото: pixabay.com

Особистісний розвиток

Окрім полегшення пошуку справжнього кохання, правило 37 днів мотивуватиме вас особистісно зростати. Протягом цього часу ви матимете можливість дізнатися більше про себе та про те, що справді робить вас щасливими у стосунках.

Крім того, цей підхід може покращити ваші навички спілкування та емоційну обізнаність, що є цінними інструментами в будь-яких людських відносинах.

Тож, нагадаємо, що правило 37 днів – це інноваційний та науково обґрунтований метод, який веде вас до більш свідомого та задовільного вибору у вашому любовному житті. Чи не час спробувати?

А ще пропонуємо вам розкрити свою підсвідомість за допомогою малюнка. Тест оцінює поведінку та емоції людини за допомогою реакції на зображення.

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